AquaShield RO 多重净化系统可有效去除重金属 (Pb>99%*)、细菌 (>99.99%*)、病毒 (>99.99%*)、杀虫剂 (灭草松>99.9%*)、消毒粉残留物 (余氯>99%*)、抗生素（99%*阿莫西林），异色异味，并且有效降低水的硬度以去除水垢。飞利浦 AquaShield RO 多重净化系统让您和您的家人享受到更加清洁、新鲜和口感更佳的水。
仅需3秒*，您就可以享用一杯干净、清甜的纯净好水。
RO滤芯寿命可持续长达3年*，降低您的滤芯更换频率和成本。
产水率≥60%，净化水和废水比例为1.5:1，节水过滤，更节省成本和环保支出。
龙斗和产品上的滤芯更换提醒可使您及时更换滤芯，方便您日常使用。自动冲洗系统能够自动冲洗净水设备，从而将 RO 滤芯的使用寿命延长至 3 年.漏水保护传感器能时刻监测漏水情况，若发生漏水，会自动发出警报和切断水流。UV-LED杀菌技术是出水防护的最后一道防线，避免因水路的二次污染而影响水质情况，抑菌率＞99.99%*。
经过改善的第一代集成式水路，水路接头数量仅有8个，可有效防止净水器漏水的情况。
卡扣结构设计，稳固，方便。只要提起卡扣，拉出滤芯，您就可轻松换芯。一体式抛弃滤芯可防止内部系统受到污染。
一般规格
滤芯规格
原产地
净化系统
入水条件
功率