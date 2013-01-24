ClearSmart 感应技术，让您安心享用

龙斗和产品上的滤芯更换提醒可使您及时更换滤芯，方便您日常使用。自动冲洗系统能够自动冲洗净水设备，从而将 RO 滤芯的使用寿命延长至 3 年.漏水保护传感器能时刻监测漏水情况，若发生漏水，会自动发出警报和切断水流。UV-LED杀菌技术是出水防护的最后一道防线，避免因水路的二次污染而影响水质情况，抑菌率＞99.99%*。