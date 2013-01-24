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厨下式净水器

AUT7000/93
  • 3L/min大出水流量，饮水不等待 3L/min大出水流量，饮水不等待 3L/min大出水流量，饮水不等待
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    厨下式净水器

    AUT7000/93

    3L/min大出水流量，饮水不等待

    这款净水器出水流速高达3L/min，您只需 3 秒钟即可享用更纯净、更健康的用水。 查看所有优势

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      出水流速高达3L/min

      • 反渗透技术
      • 3L/min快流速
      • 3年RO滤芯寿命

      高效去除重金属，病毒，细菌，有机物，农药残留和余氯等有害物质

      AquaShield RO 多重净化系统可有效去除重金属 (Pb>99%*)、细菌 (>99.99%*)、病毒 (>99.99%*)、杀虫剂 (灭草松>99.9%*)、消毒粉残留物 (余氯>99%*)、抗生素（99%*阿莫西林），异色异味，并且有效降低水的硬度以去除水垢。飞利浦 AquaShield RO 多重净化系统让您和您的家人享受到更加清洁、新鲜和口感更佳的水。

      强劲出水系统每分钟出水3L。

      仅需3秒*，您就可以享用一杯干净、清甜的纯净好水。

      3年RO滤芯寿命*

      RO滤芯寿命可持续长达3年*，降低您的滤芯更换频率和成本。

      节水过滤技术，符合国家一级水效标准，1.5:1低废水比

      产水率≥60%，净化水和废水比例为1.5:1，节水过滤，更节省成本和环保支出。

      ClearSmart 感应技术，让您安心享用

      龙斗和产品上的滤芯更换提醒可使您及时更换滤芯，方便您日常使用。自动冲洗系统能够自动冲洗净水设备，从而将 RO 滤芯的使用寿命延长至 3 年.漏水保护传感器能时刻监测漏水情况，若发生漏水，会自动发出警报和切断水流。UV-LED杀菌技术是出水防护的最后一道防线，避免因水路的二次污染而影响水质情况，抑菌率＞99.99%*。

      升级改善的集成水路有效防止水泄漏。

      经过改善的第一代集成式水路，水路接头数量仅有8个，可有效防止净水器漏水的情况。

      仅需2步即可更换滤芯

      卡扣结构设计，稳固，方便。只要提起卡扣，拉出滤芯，您就可轻松换芯。一体式抛弃滤芯可防止内部系统受到污染。

      技术规格

      • 一般规格

        替换滤芯
        • CP-AUT707
        • GAC-AUT714
        • RO-AUT731
        额定净水量
        3000 升  升
        产水率(废水比)
        ≥60% (1.5: 1)
        产品尺寸（长）*（宽）*（高）
        400*150*390  毫米

      • 滤芯规格

        过滤精度
        RO：0.0001 微米

      • 原产地

        替换滤芯
        中国
        厨下式净水器
        中国

      • 净化系统

        重金属去除 (Pb)
        > 99%
        细菌去除（大肠杆菌群）
        ＞99.99%
        抗生素（阿莫西林）
        99%
        消毒粉残留物（余氯）
        ＞99%
        硬度去除
        Y
        水垢减少
        Y
        农药（灭草松）
        ＞99.9%
        去除浊度
        Y
        有机物(三氯甲烷，四氯化碳）
        Y

      • 入水条件

        入水压力
        0.1-0.4MPa  巴
        入水温度
        5-38  °C
        入水水质
        市政自来水

      • 功率

        主电源
        220V/50Hz

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          • 100GPD: 100 加仑/天，如果此水槽下方净水器运行 24 小时，则可以产生100加仑净水。
          • 去除率由第三方专业检测和认证机构SGS在实验室条件下测试所得，检测报告为：NBF20-001179-01；GZF20-005607-01。
          • RO膜滤芯接入水源为水温25±1℃，压力≤0.4Mpa的市政自来水，且净水用量≤10L/天，此滤芯可使用3年。滤芯的使用寿命因各地水质不同和各家庭用水量不同而不同，建议及时更换滤芯以确保获得出众功能。水效级别（产水率或者废水比）是根据GB 34914-2017《反渗透净水机水效限定值及水效等级由第三方检测机构在实验室条件下测试所得。