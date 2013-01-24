夏季进水温度高，出水温度容易过高，冬季进水温度低，出水温度容易过低，分段燃烧技术可以保证四季都能享受舒适沐浴体验。
旁通管可以分流一部分进入热交换器的水，旁通管的低温水和热交换器的高温水结合达到设置温度。
根据用户对洗浴水温的不同需求，燃气比例阀准确控制燃气流量，保证高效火力燃烧，实现用水全程的恒温体验
在热水器进水接头前端安装前置过滤器，有效拦截泥沙、铁锈、飘浮物等杂质，为热交换器保驾护航。还可以通过手动复位计算滤芯清洗周期，亮灯提醒消费者按时清洗滤芯。
高性能防风帽和电加热装置双重防冻保护，有效倒灌风和防止机器冻坏冻裂。
直流变频风机通过外部堵塞影响风机转速变化，风机根据自身转速变化进行补偿确保正常燃烧。同时防倒灌烟管可以确保没有倒灌风影响热水器正常燃烧。
检测一氧化碳和燃气（甲烷）浓度超标时发出警报，保护用户安全。
自动调节和补充氧气含量，确保充分燃烧。
在热水器运行前排除各种隐患，保障热水器无故障运行。
连续燃烧40分钟自动关机，防止意外事故发生。
当设置温度高于50℃时,开启安全锁保护，热水器温度不能继续向上调，防止家里有孩子和老人因为不小心操作出现烫伤。
一般规格
主要参数
服务
原产地