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燃气热水器

AWH5307/00
  • 智能恒温，舒适沐浴 智能恒温，舒适沐浴 智能恒温，舒适沐浴
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    燃气热水器

    AWH5307/00

    智能恒温，舒适沐浴

    这款燃气热水器拥有精准智能温控系统，保证夏天出水不烫，冬天水温足够温暖，为您带来更舒适更安全更便捷的洗浴新体验。 查看所有优势

    燃气热水器

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    智能恒温，舒适沐浴

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      智能恒温，舒适沐浴

      恒温经典系列，为您提供舒适无忧的沐浴体验

      • 17 升
      • 天然气
      • 强排式
      • 触屏控制

      分段燃烧技术，保证夏天出水不被烫，冬天水温足够暖

      夏季进水温度高，出水温度容易过高，冬季进水温度低，出水温度容易过低，分段燃烧技术可以保证四季都能享受舒适沐浴体验。

      停水再开温升低至1℃，防止用户烫伤

      旁通管可以分流一部分进入热交换器的水，旁通管的低温水和热交换器的高温水结合达到设置温度。

      水温波动少于0.5℃，全程用水恒温体验

      根据用户对洗浴水温的不同需求，燃气比例阀准确控制燃气流量，保证高效火力燃烧，实现用水全程的恒温体验。

      Air Plus 保护系统自动调节氧气含量

      自动调节和补充氧气含量，确保充分燃烧。

      一氧化碳和燃气（甲烷）双重气体泄露防护系统

      检测一氧化碳和燃气（甲烷）浓度超标时发出警报，保护用户安全。

      前置过滤器有效拦截泥沙、铁锈、飘浮物等杂质

      在热水器进水接头前端安装前置过滤器，有效拦截泥沙、铁锈、飘浮物等杂质，为热交换器保驾护航。还可以通过手动复位计算滤芯清洗周期，亮灯提醒消费者按时清洗滤芯。

      热水器运行前进行气路、水路、电路和进风四维开机自检

      在热水器运行前排除各种隐患，保障热水器无故障运行。

      热水器连续燃烧40分钟自动关机开启保护

      连续燃烧40分钟自动关机，防止意外事故发生。

      50℃安全锁，防止家里有孩子和老人因误操作导致烫伤

      当设置温度高于50℃时,开启安全锁保护，热水器温度不能继续向上调，防止家里有孩子和老人因为不小心操作出现烫伤。

      双重防冻保护，室外寒冷也不怕影响沐浴

      高性能防风帽和电加热装置双重防冻保护，有效倒灌风和防止机器冻坏冻裂。

      台风天也能保持火焰稳定和舒适水温

      直流变频风机通过外部堵塞影响风机转速变化，风机根据自身转速变化进行补偿确保正常燃烧。同时防倒灌烟管可以确保没有倒灌风影响热水器正常燃烧。

      技术规格

      • 一般规格

        热水器容量
        17  升/分钟
        燃气种类
        天然气 (12T)
        排气方式
        强制排气式
        净重
        12  千克
        总重
        14.7  千克
        产品尺寸（长）*（宽）*（高）
        625*358*151  毫米
        包装尺寸（长）*（宽）*（高）
        740*525*245  毫米

      • 主要参数

        颜色
        香槟金
        控制类型
        触摸控制
        额定燃气压力
        2000Pa
        电压及频率
        220V～/50Hz
        额定功率
        35  瓦
        适用水压
        0.02-1.0 Mpa
        接头规格
        G1/2
        水温调节范围
        35-65  °C
        排烟管规格
        φ70
        防冻加热功率
        64  瓦
        额定热负荷
        32 千瓦

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 服务

        保修期
        2 年

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