通过内置循环水泵将热水管路中的冷水循环加热，24小时全天候提供沐浴热水，无需等待，即开即热。
点触光带可支持多时间点零冷水预约，满足全家人在不同时间段内的洗浴需求。
在点动模式下，消费者无需提前预约，在任何用水点开龙头3秒后关上即可触发零冷水功能，10秒后消费者即可享受热水沐浴。
WiFi智能控制，随时随地利用手机app控制热水器功能，不用反复去机器上反复调节，同时实时检测热水器运行情况，发现异常发出警报。
进水口的温度探头可以感受温度变化，根据四季温度变化，精准控制火排数量，灵敏控制火苗强弱，实现四季恒温。
旁通管可以分流一部分进入热交换器的水，旁通管的低温水和热交换器的高温水结合达到设置温度。
自动调节和补充氧气含量，确保充分燃烧。
检测一氧化碳和燃气（甲烷）浓度超标时发出警报，保护用户安全。
在热水器进水接头前端安装前置过滤器，有效拦截泥沙、铁锈、飘浮物等杂质，为热交换器保驾护航。还可以通过手动复位计算滤芯清洗周期，亮灯提醒消费者按时清洗滤芯。
连续燃烧40分钟自动关机，防止意外事故发生。
当设置温度高于50℃时,开启安全锁保护，防止家里有孩子和老人因为误操作出现烫伤。
普通参数
主要参数
原产地
服务