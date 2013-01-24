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燃气热水器

AWH6201/00
  • 智能巡航，热水零等待 智能巡航，热水零等待 智能巡航，热水零等待
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    燃气热水器

    AWH6201/00

    智能巡航，热水零等待

    这款零冷水燃气热水器搭载一键巡航系统以及净水技术，让您随时畅享舒适热水，无需等待。 查看所有优势

    燃气热水器

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      智能巡航，热水零等待

      零冷水技术，让家人无忧畅享舒适洗浴时光

      • 17 升
      • 天然气
      • 强排式
      • Wi-Fi 智能控制

      一键巡航，24小时热水零等待

      通过内置循环水泵将热水管路中的冷水循环加热，24小时全天候提供沐浴热水，无需等待，即开即热。

      多点预约，个性化定制洗浴时间

      点触光带可支持多时间点零冷水预约，满足全家人在不同时间段内的洗浴需求。

      点动功能，随时享用零冷水

      在点动模式下，消费者无需提前预约，在任何用水点开龙头3秒后关上即可触发零冷水功能，10秒后消费者即可享受热水沐浴。

      随时随地利用手机app完成设置操作

      WiFi智能控制，随时随地利用手机app控制热水器功能，不用反复去机器上反复调节，同时实时检测热水器运行情况，发现异常发出警报。

      智能判断季节变化，时刻获得最舒适的热水温度

      进水口的温度探头可以感受温度变化，根据四季温度变化，精准控制火排数量，灵敏控制火苗强弱，实现四季恒温。

      停水再开温升低至3℃，防止用户烫伤

      旁通管可以分流一部分进入热交换器的水，旁通管的低温水和热交换器的高温水结合达到设置温度。

      Air Plus 保护系统自动调节氧气含量

      自动调节和补充氧气含量，确保充分燃烧。

      一氧化碳和燃气（甲烷）双重气体泄露防护系统

      检测一氧化碳和燃气（甲烷）浓度超标时发出警报，保护用户安全。

      前置过滤器有效拦截泥沙、铁锈、飘浮物等杂质

      在热水器进水接头前端安装前置过滤器，有效拦截泥沙、铁锈、飘浮物等杂质，为热交换器保驾护航。还可以通过手动复位计算滤芯清洗周期，亮灯提醒消费者按时清洗滤芯。

      热水器连续燃烧40分钟自动关机开启保护

      连续燃烧40分钟自动关机，防止意外事故发生。

      50℃安全锁，防止家里有孩子和老人因误操作导致烫伤

      当设置温度高于50℃时,开启安全锁保护，防止家里有孩子和老人因为误操作出现烫伤。

      技术规格

      • 普通参数

        产品颜色
        亚光黑
        容量
        17L/min
        燃气种类
        天然气 (12T)
        排气方式
        强制排气式
        净重
        15.1kg  千克
        毛重
        19.5kg  千克
        产品尺寸
        641.2*385*190.5mm  毫米
        包装尺寸
        870*567*277mm  毫米

      • 主要参数

        控制类型
        触摸控制
        额定燃气压力
        2000Pa
        电压及频率
        220V～/50Hz
        额定热负荷
        32kW
        额定电功率
        37W  瓦
        适用水压
        0.02-1.0 Mpa
        接头规格
        G1/2
        防冻加热电功率
        88W
        水温调节范围
        35~65℃  °C

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 服务

        保修期
        2 年

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