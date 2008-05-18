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AZ102S/98
随时随地畅享音乐
您将感受到生活之中简约的快乐和便利的愉悦。紧凑便携的飞利浦 CD 唱机，使您可从这些简单易用的功能中饱享您最爱的音乐。
银色
动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。
“随机播放/重复播放”功能总能带给您新鲜感，音乐将不再总是以相同的顺序播放。将您喜爱的歌曲载入播放机后，您仅需选择“随机播放”或“重复播放”中的任一模式，音乐即会按不同的模式顺序播放。这样，播放机就总能给您带来新鲜、独特的音乐体验。
众所周知，飞利浦产品与市面上的许多光盘都兼容。该音响系统让您可以随意欣赏 CD、CD-R 和 CD-RW 中的音乐。CD-RW（兼容于可重写 CD）意味着该音响系统同时可播放可刻录 CD (CD-R) 和可重写 CD (CD-RW) 光盘。CD-R 光盘可刻录一次，并可在任何音频 CD 播放机上播放；而 CD-RW 光盘则可刻录和写入多次，但只能在兼容的音频 CD 播放机上播放。