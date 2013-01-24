包装盒中的其他物品
- 遥控器
- 遥控器电池
- 交流电源线
- 光盘上的用户手册
- 快速入门指南
- 可选配件: 3D 渲染盒
由于采用了自动立体 3D 效果，无需特殊眼睛即可享受令人惊艳的 3D 体验。使用双凸透镜技术，使画面清晰而富有深度，令您的 3D 体验更加接真实，更愉悦。
此款显示屏拥有被认为是全高清的分辨率。当今最新的 LCD 屏幕技术具有全高清的宽银幕分辨率（1080 行逐行扫描，每行 1920 像素）。多达 1080 行的高清输入信号能够带来最引人入胜的画质。它可生成清晰流畅且无闪烁的逐行扫描图像以及最佳的亮度和超凡的色彩。此绚丽的图像将带给您增强的观看体验。
系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。
此公共显示器含有温度传感器，用于监控设备内部安全状况。如果内部温度超过预设的温度限制，设备内部两台风扇会自动启动，将显示器冷却到常温。
飞利浦显示器的产品设计与生产是严格按照有害物质限制 (RoHS) 标准进行的，杜绝了铅和其它对环境有害的一切有毒物质。
具有 28 个双凸透镜状视图，您可以一睹 3D 显示屏上的虚拟物体，令您置身于最令人惊艳的 3D 视觉效果之中。
2D-plus-Depth 转换为 28 个不同的视图，交织成令人惊艳的 3D 格式
显示屏随附的软件工具可播放 3D 内容并控制 3D 和 2D 可视化参数。实际 3D 内容可以通过适用于流行的 3D 动画软件包的插件来创建。现有的 2D 或立体声内容可以转换为 2D-plus-Depth 格式。2D-plus-Depth 格式兼容现有压缩工具，因为深度的额外带宽较小。
图片/显示
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便利性
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附件
其它