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液晶显示器

BDL2331VS/00
  • 完善的 3D 体验 完善的 3D 体验 完善的 3D 体验
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    液晶显示器

    BDL2331VS/00

    完善的 3D 体验

    用令人惊艳的 3D 画面传递信息，画质优异且无需特殊眼镜。通过 28 个双凸透镜状视图生成令您的观众震惊的图像。 查看所有优势

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      完善的 3D 体验

      无需特殊眼镜

      • 23 英寸/58.4 厘米
      • 自动立体 3D
      • 全高清
      自动立体 3D

      自动立体 3D

      由于采用了自动立体 3D 效果，无需特殊眼睛即可享受令人惊艳的 3D 体验。使用双凸透镜技术，使画面清晰而富有深度，令您的 3D 体验更加接真实，更愉悦。

      全高清液晶显示屏，1920x1080

      此款显示屏拥有被认为是全高清的分辨率。当今最新的 LCD 屏幕技术具有全高清的宽银幕分辨率（1080 行逐行扫描，每行 1920 像素）。多达 1080 行的高清输入信号能够带来最引人入胜的画质。它可生成清晰流畅且无闪烁的逐行扫描图像以及最佳的亮度和超凡的色彩。此绚丽的图像将带给您增强的观看体验。

      用于节能的 SmartPower 技术

      系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。

      温度传感器衡量设备安全状况

      此公共显示器含有温度传感器，用于监控设备内部安全状况。如果内部温度超过预设的温度限制，设备内部两台风扇会自动启动，将显示器冷却到常温。

      符合 RoHS 标准，关爱环境

      飞利浦显示器的产品设计与生产是严格按照有害物质限制 (RoHS) 标准进行的，杜绝了铅和其它对环境有害的一切有毒物质。

      28 个双凸透镜状视图，非同凡响的流畅 3D 图像

      具有 28 个双凸透镜状视图，您可以一睹 3D 显示屏上的虚拟物体，令您置身于最令人惊艳的 3D 视觉效果之中。

      2D plus depth

      2D-plus-Depth 转换为 28 个不同的视图，交织成令人惊艳的 3D 格式

      3D 内容可视化

      显示屏随附的软件工具可播放 3D 内容并控制 3D 和 2D 可视化参数。实际 3D 内容可以通过适用于流行的 3D 动画软件包的插件来创建。现有的 2D 或立体声内容可以转换为 2D-plus-Depth 格式。2D-plus-Depth 格式兼容现有压缩工具，因为深度的额外带宽较小。

      技术规格

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（公制）
        58.9  厘米
        屏幕对角线尺寸（英寸）
        23  英寸
        面板分辨率
        1920x1080
        最佳分辨率
        1920 x 1080，60 赫兹
        亮度
        300  cd/m²
        对比度（标准）
        1000:1
        响应时间（标准）
        5  毫秒
        宽高比
        16:9
        视角（水平）
        150  度
        视角（垂直）
        150  度
        像素间距
        0.265 x 0.265 毫米
        显示屏色彩
        1670 万色
        画面效果增强
        • 3/2 - 2/2 移动下拉
        • 3D 梳状滤波器
        • 运动补偿去隔行
        • 逐行扫描
        • 3D MA 去隔行
        • 动态对比度增强
        3D 技术
        • 自动立体 3D 显示屏
        • 定焦双凸透镜 3D 技术
        • 输入格式：2D plus depth

      • 连接

        PC
        DVI-D x1
        AV 输出
        音频 (L/R) x1
        USB
        USB 2.0 x 1

      • 便利性

        放置
        横向
        屏幕节能功能
        像素偏移，低亮度
        键盘控制
        • 隐藏
        • 锁定
        节能功能
        • 环境光传感器
        • 智能电源管理
        安全控制功能
        • 热量控制
        • 温度传感器
        画面效果
        高级色彩控制
        包装
        可循环使用包装盒

      • 尺寸

        边框厚度
        1.6 厘米 / 0.63 英寸
        机身宽度
        566  毫米
        机身高度
        360  毫米
        机身厚度
        50  毫米
        机身高度（含桌架）
        499  毫米
        机身厚度（含桌架）
        171  毫米
        VESA 安装
        100 x 100 毫米
        产品重量
        6.5  千克
        产品重量（磅）
        14.3

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 - 40  °C
        相对湿度
        20 - 80  %
        MTBF
        50.000  小时

      • 功率

        功耗（开机模式）
        典型 28.62 瓦
        待机功耗
        0.1 瓦

      • 声音

        内置扬声器
        2 x 1.5 瓦

      • 附件

        随附的附件
        • 遥控器
        • 遥控器电池
        • 交流电源线
        • 光盘上的用户手册
        • 快速入门指南
        可选配件
        3D 渲染盒

      • 其它

        屏幕显示语言
        • 英语
        • 法语
        • 德语
        • 意大利语
        • 波兰语
        • 土耳其语
        • 俄语
        • 简体中文
        审批机构
        • CE
        • RoHS
        • GOST
        保修
        欧洲/北美：1 年

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 遥控器
      • 遥控器电池
      • 交流电源线
      • 光盘上的用户手册
      • 快速入门指南
      • 可选配件: 3D 渲染盒

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