包装盒中的其他物品
- 遥控器
- 遥控器电池
- 交流电源线
- VGA 信号线
- 光盘上的用户手册
- 快速入门指南
享受我们全面的3 年保修，让您无忧无虑。凭借遍布全球的客户服务中心以及我们的快速周转时间，您完全可以放心，在出现极不可能的显示故障时，我们会在最短的时间内发现和解决问题，令您完全满意。
借助先进的 LED 技术，体验均匀的光散射。白色 LED（发光二极管）环绕面板边缘放置，可实现更加均匀的光线散布。这可大大降低功耗，减少散热，从而带来真正均匀的颜色范围。
飞利浦显示器的产品设计与生产是严格按照有害物质限制 (RoHS) 标准进行的，杜绝了铅和其它对环境有害的一切有毒物质。
通过 USB 端口享受自己的媒体播放。只需插入 USB 闪存盘，便可随时创建自己想要的传播营销信息的标志内容。凭借所支持的广泛媒体格式，这款功能强大的媒体播放器可提供卓越的画质和真正的灵活性。
使用本款功能强大的软件工具控制和管理网络上显示的所有标志牌，此工具可让您通过 RJ45 或 RS232 连接集中更改显示设置。在创建视频墙时，智能控制可让您设置视频输入、修改颜色设置和设置显示屏的 ID，甚至诊断各个显示屏的状态，从而让您从中心位置轻松管理显示屏。
操作设备所需电能更低。
图片/显示
支持的显示分辨率
连接
便利性
尺寸
使用条件
功率
声音
附件
其他条款
多媒体应用
技术规格