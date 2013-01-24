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LED 显示屏

BDL3210Q/00
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    LED 显示屏

    BDL3210Q/00

    享受高性能

    先进的 LED 显示屏，以一种更为环保的方式带来令人惊叹的清晰画质。凭借其出众的性能和可靠性，以及低功耗，对于追求卓越的项目，这绝对称得上理想之选。 查看所有优势

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      使用本款超值 31.5 英寸标志牌

      • 80 厘米（31.5 英寸）
      • 侧光式 LED
      • 高清
      3 年保修

      3 年保修

      享受我们全面的3 年保修，让您无忧无虑。凭借遍布全球的客户服务中心以及我们的快速周转时间，您完全可以放心，在出现极不可能的显示故障时，我们会在最短的时间内发现和解决问题，令您完全满意。

      侧光式 LED 背光源

      借助先进的 LED 技术，体验均匀的光散射。白色 LED（发光二极管）环绕面板边缘放置，可实现更加均匀的光线散布。这可大大降低功耗，减少散热，从而带来真正均匀的颜色范围。

      符合 RoHS 标准，关爱环境

      飞利浦显示器的产品设计与生产是严格按照有害物质限制 (RoHS) 标准进行的，杜绝了铅和其它对环境有害的一切有毒物质。

      USB 媒体播放

      通过 USB 端口享受自己的媒体播放。只需插入 USB 闪存盘，便可随时创建自己想要的传播营销信息的标志内容。凭借所支持的广泛媒体格式，这款功能强大的媒体播放器可提供卓越的画质和真正的灵活性。

      智能控制软件套装

      使用本款功能强大的软件工具控制和管理网络上显示的所有标志牌，此工具可让您通过 RJ45 或 RS232 连接集中更改显示设置。在创建视频墙时，智能控制可让您设置视频输入、修改颜色设置和设置显示屏的 ID，甚至诊断各个显示屏的状态，从而让您从中心位置轻松管理显示屏。

      低于业内平均水平的功耗

      操作设备所需电能更低。

      技术规格

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（公制）
        80  厘米
        屏幕对角线尺寸（英寸）
        31.5  英寸
        面板分辨率
        1366 x 768p
        最佳分辨率
        1366 x 768，60 赫兹
        亮度
        350  cd/m²
        对比度（标准）
        1200:1
        响应时间（标准）
        8  毫秒
        宽高比
        16:9
        视角（水平）
        178  度
        视角（垂直）
        178  度
        像素间距
        0.17 x 0.51 毫米
        显示屏色彩
        1670 万
        画面效果增强
        • 3/2 - 2/2 移动下拉
        • 3D 梳状滤波器
        • 运动补偿去隔行
        • 逐行扫描
        • 3D MA 去隔行
        • 动态对比度增强

      • 支持的显示分辨率

        电脑格式
        • 640 X 480，60、67、72、75 赫兹
        • 800 X 600，56、60、72、75 赫兹
        • 1024 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 800，60 赫兹
        • 1360 x 768，60 赫兹
        • 1366 x 768，60 赫兹
        • 1440 x 900，60 赫兹
        • 1920 x 1080，60 赫兹
        视频格式
        • 480i、60 赫兹
        • 480p、60 赫兹
        • 576p，50 赫兹
        • 576i，50 赫兹
        • 720p、50、60 赫兹
        • 1080i、50、60 赫兹
        • 1080p、50、60 赫兹

      • 连接

        PC
        • VGA 输入 D-Sub 15HD
        • RS232 D-Sub9
        • 3.5 毫米电脑音频输入 x1
        AV 输入
        • HDMI x2
        • 音频 (L/R) x2
        • 复合 RCA x2
        其它接口
        分量 RCA x1
        USB
        USB 2.0 x 2
        AV 输出
        • SPDIF 输出
        • 复合 RCA x1

      • 便利性

        放置
        横向
        屏幕节能功能
        像素偏移，低亮度
        键盘控制
        隐藏
        包装
        可循环使用包装盒
        网络可控性
        RS232

      • 尺寸

        机身宽度
        745.2  毫米
        机身高度
        462.7  毫米
        机身厚度
        56.8  毫米
        边框厚度
        22 毫米（底部 45 毫米）
        VESA 安装
        200 x 100 毫米
        电视机重量
        8.05  千克
        机身重量（磅）
        17.75  磅

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 - 40  °C
        相对湿度
        20-80  %
        MTBF
        50,000  小时

      • 功率

        功耗（开机模式）
        100 瓦
        待机功耗
        < 0.5 瓦

      • 声音

        内置扬声器
        2 x 10 瓦 RMS

      • 附件

        随附的附件
        • 遥控器
        • 遥控器电池
        • 交流电源线
        • VGA 信号线
        • 光盘上的用户手册
        • 快速入门指南
        底座
        BM03231（可选）

      • 其他条款

        保修
        全球：3 年
        屏幕显示语言
        • 简体中文
        • 法语
        • 德语
        • 意大利语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 土耳其语
        审批机构
        • CE
        • FCC, Class B
        • CCC
        • RoHS
        • UL/cUL
        • C-Tick

      • 多媒体应用

        播放格式
        • JPEG 静态数码照片
        • MP3
        • MPEG4
        • AAC LC
        • AC3
        • BMP 静态图片
        • GIF 静态图片
        • M4A
        • MOV
        • PNG 静态图片
        • RMVB（RealMedia 可变比特率）
        • WMA

      • 技术规格

        背光
        侧光式 LED

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 遥控器
      • 遥控器电池
      • 交流电源线
      • VGA 信号线
      • 光盘上的用户手册
      • 快速入门指南

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