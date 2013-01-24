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LED 显示屏

BDL4210Q/00
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    LED 显示屏

    BDL4210Q/00

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    先进的 LED 显示屏，以一种更为环保的方式带来令人惊叹的清晰画质。凭借其出众的性能和可靠性，以及低功耗，对于追求卓越的项目，这绝对称得上理想之选。 查看所有优势

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      使用本款超值 42 英寸标志牌

      • 107 厘米（42 英寸）
      • 侧光式 LED
      • 全高清

      侧光式 LED 背光源

      借助先进的 LED 技术，体验均匀的光散射。白色 LED（发光二极管）环绕面板边缘放置，可实现更加均匀的光线散布。这可大大降低功耗，减少散热，从而带来真正均匀的颜色范围。

      全高清液晶显示屏，1920x1080

      此款显示屏拥有被认为是全高清的分辨率。当今最新的 LCD 屏幕技术具有全高清的宽银幕分辨率（1080 行逐行扫描，每行 1920 像素）。多达 1080 行的高清输入信号能够带来最引人入胜的画质。它可生成清晰流畅且无闪烁的逐行扫描图像以及最佳的亮度和超凡的色彩。此绚丽的图像将带给您增强的观看体验。

      符合 RoHS 标准，关爱环境

      飞利浦显示器的产品设计与生产是严格按照有害物质限制 (RoHS) 标准进行的，杜绝了铅和其它对环境有害的一切有毒物质。

      USB 媒体播放

      通过 USB 端口享受自己的媒体播放。只需插入 USB 闪存盘，便可随时创建自己想要的传播营销信息的标志内容。凭借所支持的广泛媒体格式，这款功能强大的媒体播放器可提供卓越的画质和真正的灵活性。

      智能控制软件套装

      使用本款功能强大的软件工具控制和管理网络上显示的所有标志牌，此工具可让您通过 RJ45 或 RS232 连接集中更改显示设置。在创建视频墙时，智能控制可让您设置视频输入、修改颜色设置和设置显示屏的 ID，甚至诊断各个显示屏的状态，从而让您从中心位置轻松管理显示屏。

      3 年保修

      享受我们全面的3 年保修，让您无忧无虑。凭借遍布全球的客户服务中心以及我们的快速周转时间，您完全可以放心，在出现极不可能的显示故障时，我们会在最短的时间内发现和解决问题，令您完全满意。

      低于业内平均水平的功耗

      操作设备所需电能更低。

      技术规格

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（公制）
        106.7  厘米
        屏幕对角线尺寸（英寸）
        42  英寸
        面板分辨率
        1920x1080
        最佳分辨率
        1920 x 1080，60 赫兹
        亮度
        350  cd/m²
        对比度（标准）
        3000:1
        响应时间（标准）
        8  毫秒
        宽高比
        16:9
        视角（水平）
        178  度
        视角（垂直）
        178  度
        像素间距
        0.16 x 0.48 毫米
        显示屏色彩
        1670 万
        画面效果增强
        • 3/2 - 2/2 移动下拉
        • 3D 梳状滤波器
        • 运动补偿去隔行
        • 逐行扫描
        • 3D MA 去隔行
        • 动态对比度增强

      • 支持的显示分辨率

        电脑格式
        • 640 X 480，60、67、72、75 赫兹
        • 800 X 600，56、60、72、75 赫兹
        • 1024 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 800，60 赫兹
        • 1360 x 768，60 赫兹
        • 1366 x 768，60 赫兹
        • 1440 x 900，60 赫兹
        • 1920 x 1080，60 赫兹
        视频格式
        • 480i、60 赫兹
        • 480p、60 赫兹
        • 576p，50 赫兹
        • 576i，50 赫兹
        • 720p、50、60 赫兹
        • 1080i、50、60 赫兹
        • 1080p、50、60 赫兹

      • 连接

        PC
        • VGA 输入 D-Sub 15HD
        • RS232 D-Sub9
        • 3.5 毫米电脑音频输入 x1
        AV 输入
        • HDMI x2
        • 复合 RCA x2
        • 音频 (L/R) x2
        其它接口
        分量 RCA x1
        USB
        USB 2.0 x 2
        AV 输出
        • SPDIF 输出
        • 复合 RCA x1

      • 便利性

        放置
        横向
        屏幕节能功能
        像素偏移，低亮度
        键盘控制
        隐藏
        包装
        可循环使用包装盒
        网络可控性
        RS232

      • 尺寸

        机身宽度
        978.2  毫米
        机身高度
        594.1  毫米
        机身厚度
        56.9  毫米
        边框厚度
        22 毫米（底部 45 毫米）
        VESA 安装
        400 x 400 毫米
        电视机重量
        13.65  千克
        机身重量（磅）
        30.1  磅

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 - 40  °C
        相对湿度
        20-80  %
        MTBF
        50,000  小时

      • 功率

        功耗（开机模式）
        140 瓦
        待机功耗
        < 0.5 瓦

      • 声音

        内置扬声器
        2 x 10 瓦 RMS

      • 附件

        随附的附件
        • 遥控器
        • 遥控器电池
        • 交流电源线
        • VGA 信号线
        • 光盘上的用户手册
        • 快速入门指南
        底座
        BM04246（可选）

      • 其它

        保修
        全球：3 年
        屏幕显示语言
        • 英语
        • 法语
        • 德语
        • 意大利语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 土耳其语
        审批机构
        • CE
        • FCC, Class B
        • CCC
        • RoHS
        • UL/cUL
        • C-Tick

      • 多媒体应用

        播放格式
        • JPEG 静态数码照片
        • MP3
        • MPEG4
        • AAC LC
        • AC3
        • BMP 静态图片
        • GIF 静态图片
        • M4A
        • MOV
        • PNG 静态图片
        • RMVB（RealMedia 可变比特率）
        • WMA

      • 技术规格

        背光
        侧光式 LED

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 遥控器
      • 遥控器电池
      • 交流电源线
      • VGA 信号线
      • 光盘上的用户手册
      • 快速入门指南

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