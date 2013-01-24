包装盒中的其他物品
- 遥控器
- 遥控器电池
- 交流电源线
- VGA 信号线
- 光盘上的用户手册
- 快速入门指南
借助先进的 LED 技术，体验均匀的光散射。白色 LED（发光二极管）环绕面板边缘放置，可实现更加均匀的光线散布。这可大大降低功耗，减少散热，从而带来真正均匀的颜色范围。
此款显示屏拥有被认为是全高清的分辨率。当今最新的 LCD 屏幕技术具有全高清的宽银幕分辨率（1080 行逐行扫描，每行 1920 像素）。多达 1080 行的高清输入信号能够带来最引人入胜的画质。它可生成清晰流畅且无闪烁的逐行扫描图像以及最佳的亮度和超凡的色彩。此绚丽的图像将带给您增强的观看体验。
飞利浦显示器的产品设计与生产是严格按照有害物质限制 (RoHS) 标准进行的，杜绝了铅和其它对环境有害的一切有毒物质。
通过 USB 端口享受自己的媒体播放。只需插入 USB 闪存盘，便可随时创建自己想要的传播营销信息的标志内容。凭借所支持的广泛媒体格式，这款功能强大的媒体播放器可提供卓越的画质和真正的灵活性。
使用本款功能强大的软件工具控制和管理网络上显示的所有标志牌，此工具可让您通过 RJ45 或 RS232 连接集中更改显示设置。在创建视频墙时，智能控制可让您设置视频输入、修改颜色设置和设置显示屏的 ID，甚至诊断各个显示屏的状态，从而让您从中心位置轻松管理显示屏。
享受我们全面的3 年保修，让您无忧无虑。凭借遍布全球的客户服务中心以及我们的快速周转时间，您完全可以放心，在出现极不可能的显示故障时，我们会在最短的时间内发现和解决问题，令您完全满意。
操作设备所需电能更低。
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