包装盒中的其他物品
- 交流电源线
- RS232 电缆
- VGA 信号线
- 遥控器
- 遥控器电池
- 光盘上的用户手册
- 快速入门指南
系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。
享受我们全面的3 年保修，让您无忧无虑。凭借遍布全球的客户服务中心以及我们的快速周转时间，您完全可以放心，在出现极不可能的显示故障时，我们会在最短的时间内发现和解决问题，令您完全满意。
白色 LED 属固态元件，能够更迅速地达到充分、恒定的亮度，缩短亮起时间。LED 中不含汞物质，因此有利于环保的回收和处理过程。LED 可实现更佳的 LCD 背光亮度控制，从而能达到非常高的对比度。由于整个屏幕的亮度非常均衡，它还能提供非凡的色彩再现。
飞利浦 AMVA LED 显示屏采用先进的多域垂直校准技术，可为您带来超高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。轻松处理标准应用，尤为适合最严苛的图形应用。它具有的象素管理技术可为您带来 178/178 度超宽视角，从而实现清晰的图像。
使用本款功能强大的软件工具控制和管理网络上显示的所有标志牌，此工具可让您通过 RJ45 或 RS232 连接集中更改显示设置。在创建视频墙时，智能控制可让您设置视频输入、修改颜色设置和设置显示屏的 ID，甚至诊断各个显示屏的状态，从而让您从中心位置轻松管理显示屏。
只需通过所有兼容 DLNA 的媒体设备将移动设备或媒体播放器中的内容共享并传输至显示屏即可。用以太网线连接每个显示屏，在本地网络中实时管理内容。只需连接显示屏，即可开始共享。
通过 USB 端口享受自己的媒体播放。只需插入 USB 闪存盘，便可随时创建自己想要的传播营销信息的标志内容。凭借所支持的广泛媒体格式，这款功能强大的媒体播放器可提供卓越的画质和真正的灵活性。
您可随意安排在适当时刻显示适当内容，以满足客户信息传达的需求。混合并管理通过 USB、VGA、DVI 和 HDMI 等多路视频输入信号传输的内容。只需用计划功能创建一个或多个播放列表，便可全天候控制播放的内容。
操作设备所需电能更低。
飞利浦显示器的产品设计与生产是严格按照有害物质限制 (RoHS) 标准进行的，杜绝了铅和其它对环境有害的一切有毒物质。
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