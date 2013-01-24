包装盒中的其他物品
- 遥控器
- 遥控器电池
- 交流电源线
- VGA 信号线
- 光盘上的用户手册
- 快速入门指南
- 可选配件: 喇叭
使用 DVI 菊花链创建 15 x 10 多达 150 块显示屏的视频墙。只需将 DVI 输出端口连接至另一显示屏的 DVI 输入端口，即可创造最令人惊叹的视频墙体验。
系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。
借助先进的 LED 技术，体验均匀的光散射。白色 LED（发光二极管）环绕面板边缘放置，可实现更加均匀的光线散布。这可大大降低功耗，减少散热，从而带来真正均匀的颜色范围。
通过一条 HDMI 线缆即可运行所有操作命令和传输视频信号，从而完全控制显示屏。该独特功能极其简单便捷，可确保显示屏的流畅运行和有效维护。消费电子控制 (CEC) 命令可让您轻松自如地查找有关显示屏的重要信息。
LAN (RJ45) 端口的引入使显示屏实现了简易控制。通过 RJ45 连接，您可方便快速地配置每台显示屏或查出每台设备的状态。
享受显示屏端口的高带宽图形支持带来的清澈画面。除了传输全高清视频外，显示屏端口还能传输音频，从而省去了使用额外线缆的必要。
享受 120 赫兹面板带来的令人惊叹的清晰视频影像。即使高速运动的动作场景都看不到丝毫模糊，将您的观影体验提升到极致。
此款显示屏拥有被认为是全高清的分辨率。当今最新的 LCD 屏幕技术具有全高清的宽银幕分辨率（1080 行逐行扫描，每行 1920 像素）。多达 1080 行的高清输入信号能够带来最引人入胜的画质。它可生成清晰流畅且无闪烁的逐行扫描图像以及最佳的亮度和超凡的色彩。此绚丽的图像将带给您增强的观看体验。
由于总深度小于 4 厘米，您现在可以在几乎任何位置随心所欲地布置显示器。此显示屏将超凡脱俗的设计与超薄的机身完美结合，极具灵活性。
图片/显示
附件
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便利性
尺寸
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使用条件
功率
支持的显示分辨率
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