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LED 显示屏

BDL4785SL/00
  • 卓越的影像品质。超薄设计。 卓越的影像品质。超薄设计。 卓越的影像品质。超薄设计。
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    LED 显示屏

    BDL4785SL/00

    卓越的影像品质。超薄设计。

    使用本款超薄 47 英寸（119 厘米）全高清显示屏，以时尚的方式传达您的营销信息。非常适合安装在空间相对有限的位置，但绝不影响性能和画质。 查看所有优势

    LED 显示屏

    卓越的影像品质。超薄设计。

    使用本款超薄 47 英寸（119 厘米）全高清显示屏，以时尚的方式传达您的营销信息。非常适合安装在空间相对有限的位置，但绝不影响性能和画质。 查看所有优势

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    LED 显示屏

    卓越的影像品质。超薄设计。

    使用本款超薄 47 英寸（119 厘米）全高清显示屏，以时尚的方式传达您的营销信息。非常适合安装在空间相对有限的位置，但绝不影响性能和画质。 查看所有优势

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      卓越的影像品质。超薄设计。

      性能依然优越

      • 119 厘米（47 英寸）
      • 侧光式 LED
      • 全高清
      DVI 菊花链

      DVI 菊花链

      使用 DVI 菊花链创建 15 x 10 多达 150 块显示屏的视频墙。只需将 DVI 输出端口连接至另一显示屏的 DVI 输入端口，即可创造最令人惊叹的视频墙体验。

      用于节能的 SmartPower 技术

      用于节能的 SmartPower 技术

      系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。

      侧光式 LED 背光源

      借助先进的 LED 技术，体验均匀的光散射。白色 LED（发光二极管）环绕面板边缘放置，可实现更加均匀的光线散布。这可大大降低功耗，减少散热，从而带来真正均匀的颜色范围。

      多功能。单线

      通过一条 HDMI 线缆即可运行所有操作命令和传输视频信号，从而完全控制显示屏。该独特功能极其简单便捷，可确保显示屏的流畅运行和有效维护。消费电子控制 (CEC) 命令可让您轻松自如地查找有关显示屏的重要信息。

      网络可控性：RJ45

      LAN (RJ45) 端口的引入使显示屏实现了简易控制。通过 RJ45 连接，您可方便快速地配置每台显示屏或查出每台设备的状态。

      显示屏端口提供更快速的图形支持

      享受显示屏端口的高带宽图形支持带来的清澈画面。除了传输全高清视频外，显示屏端口还能传输音频，从而省去了使用额外线缆的必要。

      120 赫兹面板

      享受 120 赫兹面板带来的令人惊叹的清晰视频影像。即使高速运动的动作场景都看不到丝毫模糊，将您的观影体验提升到极致。

      全高清液晶显示屏，1920x1080

      此款显示屏拥有被认为是全高清的分辨率。当今最新的 LCD 屏幕技术具有全高清的宽银幕分辨率（1080 行逐行扫描，每行 1920 像素）。多达 1080 行的高清输入信号能够带来最引人入胜的画质。它可生成清晰流畅且无闪烁的逐行扫描图像以及最佳的亮度和超凡的色彩。此绚丽的图像将带给您增强的观看体验。

      超薄设计

      由于总深度小于 4 厘米，您现在可以在几乎任何位置随心所欲地布置显示器。此显示屏将超凡脱俗的设计与超薄的机身完美结合，极具灵活性。

      技术规格

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（公制）
        119.3  厘米
        屏幕对角线尺寸（英寸）
        47  英寸
        面板分辨率
        1920x1080
        最佳分辨率
        1920 x 1080，60 赫兹
        亮度
        450  cd/m²
        对比度（标准）
        1600:1
        响应时间（标准）
        12  毫秒
        宽高比
        16:9
        视角（水平）
        178  度
        视角（垂直）
        178  度
        像素间距
        0.54 x 0.54 毫米
        显示屏色彩
        10.7 亿色
        画面效果增强
        • 3/2 - 2/2 移动下拉
        • 运动补偿去隔行
        • 逐行扫描
        • 动态对比度增强

      • 附件

        随附的附件
        • 遥控器
        • 遥控器电池
        • 交流电源线
        • VGA 信号线
        • 光盘上的用户手册
        • 快速入门指南
        可选配件
        喇叭

      • 连接

        PC
        • VGA 输入 D-Sub 15HD
        • VGA 输出 D-Sub 15HD
        • RJ45
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9 输出
        AV 输入
        • DVI-D x1
        • 分量 (BNC) x1
        其它接口
        • 交流输出
        • 显示屏端口
        • USB
        • HDMI
        AV 输出
        音频 (L/R) x1

      • 便利性

        放置
        • 纵向
        • 横向
        平铺矩阵
        高达 5 x 5
        画中画
        • PBP
        • PIP
        • POP
        信号循环途径
        • DVI
        • VGA
        • RS232
        键盘控制
        • 隐藏
        • 锁定
        遥控信号
        锁定
        节能功能
        • 环境光传感器
        • 智能电源管理
        包装
        可循环使用包装盒
        网络可控性
        • RS232
        • RJ45

      • 尺寸

        边框厚度
        20 毫米
        机身宽度
        1085  毫米
        机身宽度（英寸）
        42.7  英寸
        机身高度
        632  毫米
        机身高度（英寸）
        24.8  英寸
        机身厚度
        38  毫米
        机身厚度（英寸）
        1.5  英寸
        产品重量
        18.8  千克
        产品重量（磅）
        41.4  磅
        VESA 安装
        400 x 200 毫米

      • 其他条款

        屏幕显示语言
        • 简体中文
        • 法语
        • 德语
        • 意大利语
        • 波兰语
        • 土耳其语
        • 俄语
        • 简体中文
        审批机构
        • CE
        • FCC, Class B
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS
        保修
        欧洲/北美：3 年

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 - 40  °C
        相对湿度
        5 - 90  %
        MTBF
        60,000  小时

      • 功率

        功耗（开机模式）
        标准 104 瓦
        待机功耗
        < 1 瓦

      • 支持的显示分辨率

        电脑格式
        • 640 X 480，60、67、72、75 赫兹
        • 800 X 600，56、60、72、75 赫兹
        • 1024 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 800，60 赫兹
        • 1280 x 1024，60 赫兹
        • 1360 x 768，60 赫兹
        • 1366 x 768，60 赫兹
        • 1440 x 900，60 赫兹
        • 1600 x 1200，60 赫兹
        • 1920 x 1080，60 赫兹
        • 1920 x 1200，60 赫兹
        视频格式
        • 480i、60 赫兹
        • 480p、60 赫兹
        • 576p，50 赫兹
        • 576i，50 赫兹
        • 720p、50、60 赫兹
        • 1080i、50、60 赫兹
        • 1080p、50、60 赫兹

      • 包装尺寸

        EAN
        87 12581 60486 8
        随附产品数量
        1
        包装类型
        箱体

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 遥控器
      • 遥控器电池
      • 交流电源线
      • VGA 信号线
      • 光盘上的用户手册
      • 快速入门指南
      • 可选配件: 喇叭

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