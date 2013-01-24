包装盒中的其他物品
- 遥控器
- 遥控器电池
- 交流电源线
- VGA 信号线
- 光盘上的用户手册
- 快速入门指南
系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。
借助先进的 LED 技术，体验均匀的光散射。白色 LED（发光二极管）环绕面板边缘放置，可实现更加均匀的光线散布。这可大大降低功耗，减少散热，从而带来真正均匀的颜色范围。
享受 120 赫兹面板带来的令人惊叹的清晰视频影像。即使高速运动的动作场景都看不到丝毫模糊，将您的观影体验提升到极致。
专业电脑是大多数公共显示安装的一部分。专业电脑通常可为显示增加总深度，但同时也带来许多线缆零乱问题。因此我们设计了这款后盖具有智能插入装置的显示屏，非常适合集成小巧的专业电脑。最重要的是，线缆管理系统提供了出色的解决方案，可使线缆井井有条和具有专业水准。
长时间停留在屏幕上的静态图像可能在液晶显示屏上留下“叠影”或产生图像残留效应。虽然液晶显示屏中的图像残留不会持久存在，但是您需要防止这种现象发生，尤其是在全天候显示内容的场所。
自动根据环境光线调节显示设置，无需用户干预。
此款显示屏拥有被认为是全高清的分辨率。当今最新的 LCD 屏幕技术具有全高清的宽银幕分辨率（1080 行逐行扫描，每行 1920 像素）。多达 1080 行的高清输入信号能够带来最引人入胜的画质。它可生成清晰流畅且无闪烁的逐行扫描图像以及最佳的亮度和超凡的色彩。此绚丽的图像将带给您增强的观看体验。
飞利浦显示器的产品设计与生产是严格按照有害物质限制 (RoHS) 标准进行的，杜绝了铅和其它对环境有害的一切有毒物质。
此公共显示器含有温度传感器，用于监控设备内部安全状况。如果内部温度超过预设的温度限制，设备内部两台风扇会自动启动，将显示器冷却到常温。
内置缩放功能支持视频墙矩阵的轻松部署，无需昂贵的外置设备。支持多种不同的配置，创造令人惊叹的视频墙变得异常简单。。
通过 VGA 菊花链连接多个显示屏以创建一面多达 150 个显示屏的视频墙，从而增强您的视觉体验。安装简单方便，轻松打动观众，无需其他硬件。
图片/显示
支持的显示分辨率
连接
便利性
尺寸
使用条件
功率
声音
附件
其他条款
技术规格