包装盒中的其他物品
- 交流电源线
- RS232 电缆
- 遥控器
- 遥控器电池
- 光盘上的用户手册
- 快速入门指南
- HDMI 电缆
- USB 线
归功于集成式触控技术带来全新境界的交互体验。更为灵活、优异的同时触控性能结合最佳的操控性，为您带来极致的用户交互体验。多点触控显示屏可实现自动触控识别。USB 接口兼容 HID，可提供真正的即插即用操作。
屏幕空间提供更大灵活性。可在一个屏幕上、通过四个独立的输出播放内容。QuadViewer 特别适用于控制室、企业环境和会议室。
将您的显示屏变成多功能数字显示解决方案，创建互联、智能和安全的显示网络。开放热插拔规范 (OPS) 是指可向其添加 OPS 标准化媒体播放器的行业标准插槽。您可以通过该无线缆解决方案根据需要安装、使用和维护硬件。
利用集成式 HTML5 浏览器，连接并控制存储在云中的内容。在线设计您的显示内容，并将其与显示屏或完整网络连接。只需插入用于网络连接的 RJ45 互联网线缆，将显示屏与专用 url 地址连接，即可播放基于云的内容。
内容管理系统免费易用，专用于飞利浦显示解决方案显示屏，可高效管理您的数字显示内容。借助 SmartCMS，您可以创建自己的内容并将其安排在一天中的任意时刻。只需创建网络，设计内容，排定播放列表即可播放这些内容！
对于要求严苛的商业应用来讲，确保内容的正常播放和运行至关重要。而您根本不可能遇到内容无法播放的情况，故障转移以突破性的技术对内容提供保护，当媒体播放器出现故障时便会在屏幕上播放备份内容。主要输入出现故障时，故障转移会自动发挥作用。只需选择主要输入连接和故障转移连接，便可以获得即时保护。
得益于传统全高清显示屏四倍的分辨率，您可感受前所未有的显示解决方案。可提供 3840 x 2160 像素，图像如此精确，如此逼真，这就是通往新世界的窗口。
借助屏幕顶部隐藏式红外网格，即使通过手指、手套或手写笔触控，您也可以享受令人惊叹的精确度和快速响应时间，且没有“虚点”。
我们的触控显示屏独立于软件，支持 Windows 8、Windows 7、Vista、XP、Mac OS 和 Linux。
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