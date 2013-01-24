桌面显示器提供个性化用户体验，非常适合曲线设计。曲线设计可提供愉悦、微妙的、令人陶醉的效果，让您聚焦于桌面的中心。
全新飞利浦显示屏采用细窄边框，最大限度地减少了干扰，增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏特别适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。
这些最新的飞利浦显示屏可提供四倍高清 3440 x 1440 像素的超宽晶晰图像。采用具有高密度像素数的高性能面板、178/178 超宽视角，这些新显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。超宽 21:9 格式可提供更多空间进行并列比较，容纳更多可查看的电子表格列，从而实现更高的生产效率。无论您是要求极高的专业人员，需要极其详尽的 CAD-CAM 解决方案信息，还是处理大型电子表格的金融奇才，飞利浦显示屏都能呈现晶晰图像。
IPS 显示屏采用可带给您 172/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。
体验鲜艳、逼真的色彩。借助 99% 以上的 sRGB 色彩标准覆盖范围，确保显示屏的色彩精准逼真。
只需连接一根线缆，即可享受清晰的彩色图像和音频。预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量流畅数字视频（高达 4K/UHD 分辨率，60 Hz）和音频信号。
移动高清连接 (MHL) 是移动音频/视频接口，可将手机和其它便携式设备直接连接至高清显示屏。只需通过可选 MHL 线缆，将具有 MHL 功能的移动设备连接至这款飞利浦 MHL 大显示屏，便可观看具有全数字音效的栩栩如生的高清视频。现在，您不仅可以在大屏幕上享受手机游戏、照片、电影或其他应用程序，同时还可为移动设备充电，永远不会出现中途没电的情况。
DisplayPort 是一种数字链接，可从 PC 到显示器实现双向连接，而无需任何转换。借助比 DVI 标准更强大的功能，其完全支持 15 米长线缆和 10.8 Gbps/秒的数据传输。凭借其高性能和零滞后时间，您可获得最快的成像率和刷新率 — 使得 DisplayPort 不仅成为普通办公室或家庭的最佳选择，而且也是高端游戏和电影及视频编辑等的理想之选。本产品通过使用各种适配器始终遵从互操作理念。
借助飞利浦多视窗超高分辨率显示屏，您现在可以在办公室或家中舒适地体验互连世界。多视窗支持有源双连接和查看，因此您可以同步并行使用多个设备，例如电脑和笔记本电脑，从而轻松处理复杂的多重任务。您可以在右侧通过机顶盒观看足球比赛直播，同时在左侧通过笔记本电脑浏览互联网，现在，这一切都轻松自如。您可能还希望在小窗口中通过音频关注新闻动态消息，同时关注最新博客。
DTS 音效是一种音频处理解决方案，旨在优化 PC 上音乐、电影、流式传输和游戏的播放效果，且不受外观影响。DTS 音效拥有饱满的低音，同时配备对话增强和音量增强效果，不受任何修剪或失真的影响。
超高速 USB 3.0 采用 5.0 Gbit/秒的传输速率，比 USB 2.0 标准快 10 倍左右，极大地缩短了数据传输时间，省时又省钱。凭借其更大的带宽、超高速传输速率、更优质的电源管理和卓越的整体性能，USB 3.0 设定了最新的全球标准，允许您使用大容量存储设备。Sync-N-Go（快速同步即时传输）技术可确保您不必再等待带宽空闲出来。您对 USB 2.0 设备的投资也会得到保护，因为 USB 3.0 向后兼容。
显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式等设计，具体取决于型号和设计。
图片/显示
连接
便利性
底座
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳