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曲面超宽液晶显示屏

BDM3490UC/93
  • 宽屏、美观、曲面 宽屏、美观、曲面 宽屏、美观、曲面
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    曲面超宽液晶显示屏

    BDM3490UC/93

    宽屏、美观、曲面

    飞利浦 Brilliance 曲面超宽显示屏具有平滑曲线，将您置于桌面的中心位置，为您带来前所未有的身临其境的体验。 查看所有优势

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      宽屏、美观、曲面

      灵感源于我们周围的世界

      • 34 英寸/86.7 厘米
      • WQHD (3440 x 1440)
      曲面显示屏设计，带给您身临其境的体验

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      桌面显示器提供个性化用户体验，非常适合曲线设计。曲线设计可提供愉悦、微妙的、令人陶醉的效果，让您聚焦于桌面的中心。

      超窄边框，呈现出无缝外观

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      全新飞利浦显示屏采用细窄边框，最大限度地减少了干扰，增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏特别适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。

      超宽四倍高清 3440 x 1440 像素的晶晰图像

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      这些最新的飞利浦显示屏可提供四倍高清 3440 x 1440 像素的超宽晶晰图像。采用具有高密度像素数的高性能面板、178/178 超宽视角，这些新显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。超宽 21:9 格式可提供更多空间进行并列比较，容纳更多可查看的电子表格列，从而实现更高的生产效率。无论您是要求极高的专业人员，需要极其详尽的 CAD-CAM 解决方案信息，还是处理大型电子表格的金融奇才，飞利浦显示屏都能呈现晶晰图像。

      AH-IPS 显示屏采用宽视角，可带给您卓越的画质

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      IPS 显示屏采用可带给您 172/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

      99% sRGB 色彩标准，提供逼真的色彩

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      体验鲜艳、逼真的色彩。借助 99% 以上的 sRGB 色彩标准覆盖范围，确保显示屏的色彩精准逼真。

      HDMI 实现快速数字连接

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      只需连接一根线缆，即可享受清晰的彩色图像和音频。预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量流畅数字视频（高达 4K/UHD 分辨率，60 Hz）和音频信号。

      MHL 技术，让您在大屏幕上欣赏手机内容

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      移动高清连接 (MHL) 是移动音频/视频接口，可将手机和其它便携式设备直接连接至高清显示屏。只需通过可选 MHL 线缆，将具有 MHL 功能的移动设备连接至这款飞利浦 MHL 大显示屏，便可观看具有全数字音效的栩栩如生的高清视频。现在，您不仅可以在大屏幕上享受手机游戏、照片、电影或其他应用程序，同时还可为移动设备充电，永远不会出现中途没电的情况。

      DisplayPort 高带宽接口带来更佳音视频体验

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      DisplayPort 是一种数字链接，可从 PC 到显示器实现双向连接，而无需任何转换。借助比 DVI 标准更强大的功能，其完全支持 15 米长线缆和 10.8 Gbps/秒的数据传输。凭借其高性能和零滞后时间，您可获得最快的成像率和刷新率 — 使得 DisplayPort 不仅成为普通办公室或家庭的最佳选择，而且也是高端游戏和电影及视频编辑等的理想之选。本产品通过使用各种适配器始终遵从互操作理念。

      多视窗可同时启用有源双连接和查看

      借助飞利浦多视窗超高分辨率显示屏，您现在可以在办公室或家中舒适地体验互连世界。多视窗支持有源双连接和查看，因此您可以同步并行使用多个设备，例如电脑和笔记本电脑，从而轻松处理复杂的多重任务。您可以在右侧通过机顶盒观看足球比赛直播，同时在左侧通过笔记本电脑浏览互联网，现在，这一切都轻松自如。您可能还希望在小窗口中通过音频关注新闻动态消息，同时关注最新博客。

      搭载 DTS Sound™，拥有增强音频效果

      DTS 音效是一种音频处理解决方案，旨在优化 PC 上音乐、电影、流式传输和游戏的播放效果，且不受外观影响。DTS 音效拥有饱满的低音，同时配备对话增强和音量增强效果，不受任何修剪或失真的影响。

      USB 3.0 可快速传输数据，并且可为智能手机快速充电

      超高速 USB 3.0 采用 5.0 Gbit/秒的传输速率，比 USB 2.0 标准快 10 倍左右，极大地缩短了数据传输时间，省时又省钱。凭借其更大的带宽、超高速传输速率、更优质的电源管理和卓越的整体性能，USB 3.0 设定了最新的全球标准，允许您使用大容量存储设备。Sync-N-Go（快速同步即时传输）技术可确保您不必再等待带宽空闲出来。您对 USB 2.0 设备的投资也会得到保护，因为 USB 3.0 向后兼容。

      内置立体声扬声器支持多媒体功能

      显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式等设计，具体取决于型号和设计。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        AH-IPS LCD
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        34.1 英寸/86.7 厘米
        有效显示区
        798.2（水平）x 334.8（垂直）- 3800R 曲率*
        宽高比
        21:9
        最佳分辨率
        3440 x 1440 @ 60Hz
        响应时间（标准）
        5 毫秒（灰阶）*
        亮度
        300  cd/m²
        对比度（标准）
        1,000:1
        SmartContrast
        50,000,000:1
        像素间距
        0.232 x 0.232 毫米
        视角
        • 172°（水平）/178°（垂直）
        • @ C/R > 10
        画面效果增强
        SmartImage
        显示屏色彩
        颜色支持 10.7 亿色（8 位 + FRC）
        扫描频率
        30 - 99 kHz （水平）/30 - 80 Hz （垂直） - HDMI，30 - 160 Hz （垂直） - DisplayPort
        MHL
        1080P @ 60Hz
        sRGB
        Y

      • 连接

        USB
        USB 3.0x4（1 瓦/快速充电）*
        信号输入
        • DisplayPort 1.2
        • HDMI 2.0 x 1
        • HDMI 1.4 (w/MHL) x 1
        • HDMI 1.4 x 1
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        • 电脑音频输入
        • 耳机输出

      • 便利性

        内置扬声器
        7W x 2（具有 DTS 音效）
        多视窗
        • PIP/PBP 模式
        • 2x 设备
        方便用户
        • SmartImage
        • 多视窗
        • 用户
        • 菜单
        • 打开/关闭电源
        OSD 语言
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        其它便利性
        Kensington 锁
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        开启模式
        41 瓦（标准）（能源之星 6.0 测试方法）
        待机模式
        < 0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        < 0.3 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹
        • 外部

      • 尺寸

        带支座的产品（最大高度）
        826 x 479 x 220  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        826 x 383 x 88  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        962 x 601 x 292  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        10.28  千克
        不带支座的产品（千克）
        7.77  千克
        带包装的产品（千克）
        12.24  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF（已经过证明）
        70,000 小时（不包括背光）

      • 可持续发展

        环境和能源
        • 能源之星 6.0
        • EPEAT 银牌
        • TCO edge
        • RoHS
        可回收包装材料
        100  %
        具体物质
        • 不含 PVC/BFR 的外壳
        • 不含汞
        • 不含铅

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CE 标记
        • FCC B 级
        • SEMKO
        • cETLus
        • CU
        • 通过 TCO 认证
        • EPA
        • WEEE
        • RCM
        • 乌克兰语
        • CCC
        • CECP
        • ICES-003
        • E-待机
        • TUV/ISO9241-307
        • SASO
        • KUCAS

      • 机壳

        前边框
        黑色/灰色
        后盖
        白色
        基座
        黑色/灰色
        表面
        光泽度/纹理

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          • 这款飞利浦显示屏已经过 MHL 认证。但是，如果无法连接 MHL 设备或设备无法正常工作，请查阅 MHL 设备常见问题解答或联系供应商以获得指导。根据设备制造商的政策，可能会要求您购买其品牌的专用线缆或适配器，以使设备能够正常工作
          • 需要可选的 MHL 认证移动设备和 MHL 线缆。（不包括）请向您的 MHL 设备供应商了解兼容性。
          • ErP 的待机/关闭节能不适用于 MHL 充电功能。
          • 有关 MHL 产品的完整列表，请参阅 www.mhlconsortiun.org
          • 显示屏的圆弧半径以毫米为单位
          • 响应时间值相当于 SmartResponse