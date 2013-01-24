飞利浦 MVA LED 显示屏采用先进的多域垂直校准技术，可为您带来超高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。尽管标准办公应用程序处理起来非常容易，但本显示屏尤其适用于照片、网页浏览、电影、游戏和最严苛的图形应用程序。它具有的象素管理技术可为您带来 176/176 度超宽视角，带来清晰无比的图像。
画质很关键。普通显示屏提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。该显示屏具有增强的全高清 1920 x 1080 分辨率。凭借全高清分辨率，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。
SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。
SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图片”、“电影”、“游戏”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！
窄边框设计为公共显示器的外形增添了时尚气息，能够很好地和几乎所有环境融为一体。此外，该设计使显示器成为平铺矩阵视频墙的理想选择。
VESA 模式，保证与数百款创新的安装解决方案兼容。
飞利浦致力于在整个显示器系列中采用可持续的环保材料。所有主体塑料部件、金属外壳部件和包装材料都采用可全面回收利用的材料。在某些特定型号中，我们采用高达 65% 的消费后可回收塑料。我们严格遵循 RoHS 标准，以确保大幅度降低或消除对铅等有害物质的使用。采用 CCFL 背光源的显示器中的汞含量已显著降低，而采用 LED 背光源的显示器则完全不含汞。要了解更多信息，请访问 http://www.asimpleswitch.com/global/ 了解飞利浦。
飞利浦显示器采用 LED 背光照明且不含汞物质，汞是毒性最强的自然物质之一，可严重危害人体和动物健康。该产品还可减少显示器对环境的影响，环保属性贯穿从制造到废弃的整个产品生命周期。
图片/显示
连接
便利性
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳