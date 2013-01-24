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SmartCare

飞利浦魔力触控电吹风

BHC209
  • 魔力触控手柄，吹风造型，风动随心 魔力触控手柄，吹风造型，风动随心 魔力触控手柄，吹风造型，风动随心
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    SmartCare 飞利浦魔力触控电吹风

    BHC209

    魔力触控手柄，吹风造型，风动随心

    全新的飞利浦魔力触控吹风机在手柄上配有用于控制风动的触摸感应器，同时还有智能风热感应器，可主动调节温度，呵护健康亮泽秀发。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥359.00

    SmartCare 飞利浦魔力触控电吹风

    魔力触控手柄，吹风造型，风动随心

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      魔力触控手柄，吹风造型，风动随心

      • 1600 瓦
      • 魔力触控感应器
      • 智能风热系统
      • 负离子
      1600 瓦轻柔吹干

      1600 瓦轻柔吹干

      这款 1600 瓦的电吹风可产生稳定的气流和强劲的吹干动力，让您每天拥有靓丽发型。

      可折叠手柄，便于存放

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      这款电吹风具有可折叠手柄，易于收纳、存放，您可随心携带。

      独立的冷风喷出按钮，轻松塑造发型

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      持续按下冷风喷出按钮，可将气流冷却至环境温度，有助于快速地定型。松开按钮后，温度会上升。

      手柄上的触摸感应器，用于轻松吹干和造型

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      当手触摸手柄时，气流将自动开启，当手离开手柄时，气流会自动关闭。整个吹风过程，您可以随心所欲拿起或放下吹风机来控制风动，腾出双手，为头发造型。

      创新的用户友好型智能控制面板

      创新的用户友好型智能控制面板

      智能控制面板是专为吹风机设计的突破性按钮操作用户界面。包括轻松造型，头皮呵护，动态吹护，劲风快干在内的4种预设设置。能够满足您在家中的多种干发和造型需求。其中，动态吹护和头皮呵护采用智能风热系统，吹干头发轻松无忧。有关各程序的更多详细信息，请参阅用户手册。

      智能风热系统能自动进行高低温调节

      智能风热系统能自动进行高低温调节

      智能风热系统内置传感器不断探测风温，通过冷热风交替调节来调节温度，快速干发的同时能有效防止发丝过热受损，避免发丝内部水分大量流失，帮助毛鳞片保持紧密平滑的健康状态。秀发由内而外水润、水亮*、水滑，全面焕发水光感。

      双负离子出口，带来 4 倍负离子养护*

      双负离子出口，带来 4 倍负离子养护*

      持续释放 4 倍负离子，令秀发健康亮泽、顺滑。负离子可消除静电、养护头发和头皮，并柔顺秀发，带给您顺滑、亮泽的造型。双负离子出口，一个位于电吹风的中央，另一个靠近出风口，确保负离子可以随气流均匀分布，实现均衡的养护效果。

      卷发扩散风嘴可增强卷发效果，打造丰盈卷发

      卷发扩散风嘴将气流散布到头发间，在干发的同时增强卷发效果，打造丰盈卷发。要达到本产品的最佳效果，请将扩散风嘴靠近头顶和发根区域。扩散风嘴带纤细纹理的尖端可打造丰盈卷发、增加厚度和丰盈感，并帮助塑造卷发造型。

      集风嘴集中气流，打造精细、闪亮的造型

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      技术规格

      • 技术规格

        额定功率
        1600  瓦
        电线长度
        1.6  米
        电压
        220伏

      • 功能

        存放挂钩

      • 服务

        2 年保修

      • 附件

        附件
        • 集风嘴
        • 卷发扩散风嘴
          卷发扩散风嘴

      • 设计

        颜色
        珍珠白
        装饰线
        玫瑰金

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          • 与上一代飞利浦 HP8210 电吹风相比