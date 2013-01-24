这款 1600 瓦的电吹风可产生稳定的气流和强劲的吹干动力，让您每天拥有靓丽发型。
这款电吹风具有可折叠手柄，易于收纳、存放，您可随心携带。
持续按下冷风喷出按钮，可将气流冷却至环境温度，有助于快速地定型。松开按钮后，温度会上升。
当手触摸手柄时，气流将自动开启，当手离开手柄时，气流会自动关闭。整个吹风过程，您可以随心所欲拿起或放下吹风机来控制风动，腾出双手，为头发造型。
智能控制面板是专为吹风机设计的突破性按钮操作用户界面。包括轻松造型，头皮呵护，动态吹护，劲风快干在内的4种预设设置。能够满足您在家中的多种干发和造型需求。其中，动态吹护和头皮呵护采用智能风热系统，吹干头发轻松无忧。有关各程序的更多详细信息，请参阅用户手册。
智能风热系统内置传感器不断探测风温，通过冷热风交替调节来调节温度，快速干发的同时能有效防止发丝过热受损，避免发丝内部水分大量流失，帮助毛鳞片保持紧密平滑的健康状态。秀发由内而外水润、水亮*、水滑，全面焕发水光感。
持续释放 4 倍负离子，令秀发健康亮泽、顺滑。负离子可消除静电、养护头发和头皮，并柔顺秀发，带给您顺滑、亮泽的造型。双负离子出口，一个位于电吹风的中央，另一个靠近出风口，确保负离子可以随气流均匀分布，实现均衡的养护效果。
卷发扩散风嘴将气流散布到头发间，在干发的同时增强卷发效果，打造丰盈卷发。要达到本产品的最佳效果，请将扩散风嘴靠近头顶和发根区域。扩散风嘴带纤细纹理的尖端可打造丰盈卷发、增加厚度和丰盈感，并帮助塑造卷发造型。
集风嘴集中气流，打造精细、闪亮的造型
技术规格
功能
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