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DryCare

Pro 电吹风

BHD276/05
  • 快速强劲地吹干，呈现专业效果 快速强劲地吹干，呈现专业效果 快速强劲地吹干，呈现专业效果
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    DryCare Pro 电吹风

    BHD276/05

    快速强劲地吹干，呈现专业效果

    飞利浦 Pro 电吹风采用具有 128 千米/小时* 风速的专业交流电机，带来快速、专业效果。它还具有恒温护发设置，可获得较合适温度，以防过热。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥299.00

    DryCare Pro 电吹风

    快速强劲地吹干，呈现专业效果

    飞利浦 Pro 电吹风采用具有 128 千米/小时* 风速的专业交流电机，带来快速、专业效果。它还具有恒温护发设置，可获得较合适温度，以防过热。 查看所有优势

    快速强劲地吹干，呈现专业效果

    飞利浦 Pro 电吹风采用具有 128 千米/小时* 风速的专业交流电机，带来快速、专业效果。它还具有恒温护发设置，可获得较合适温度，以防过热。 查看所有优势

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    DryCare Pro 电吹风

    快速强劲地吹干，呈现专业效果

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      快速强劲地吹干，呈现专业效果

      • 功能强大的交流电机
      • 2200 瓦干发功率
      • 128 千米/小时高风速*
      • 负离子多达两倍** ，令秀发更亮泽
      快干，强劲的交流电马达

      快干，强劲的交流电马达

      飞利浦 Pro 电吹风具有专为专业市场开发的高性能交流电机。它可以产生 128 千米/小时风速* ，确保快速、高效吹干。

      2200 瓦快速、高性能吹干动力

      2200 瓦快速、高性能吹干动力

      这款 2200 瓦 Pro 电吹风气流强大、风速强劲，可以让您更快、更轻松地吹干秀发，轻松造型。

      恒温设定

      恒温设定

      恒温护发温度设定可提供理想的干发温度和额外保护，防止头发过热。使用相同的强力气流，您可在获得理想效果的同时呵护秀发。

      负离子多达两倍** ，令秀发顺滑有光泽

      负离子多达两倍** ，令秀发顺滑有光泽

      带电负离子可以消除静电，呵护秀发，去除毛燥，让秀发更顺滑亮泽，帮助您打造光彩照人、亮泽柔顺的秀发。负离子养护动力源自高级离子发生器，其可以释放多达两倍的负离子** （与标准离子发生器相比），让每一缕秀发都能够得到全方位出色呵护。

      护发冷风喷出能帮您塑造发型

      护发冷风喷出能帮您塑造发型

      护发冷风是必不可少的专业功能。使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。

      六档风速和热力设定，实现优化控制

      六档风速和热力设定，实现优化控制

      轻松调节所需的风速和热力，随时打造出色的发型效果。六种不同的设定可以确保用户以理想的方式控制吹风效果，精确打造个性造型。

      9 毫米集风嘴提供集中气流，打造出色造型

      9 毫米集风嘴提供集中气流，打造出色造型

      集风嘴的 9 毫米开口可产生集中流量，可对特定区域精确造型。配有合适的附件，梳理的同时可进行吹干和造型。

      技术规格

      • 护发科技

        恒温护发设置
        Y
        莹亮负离子
        2 倍负离子

      • 功能

        功能
        Y
        存放挂钩
        Y
        热力/风速设置
        6
        6

      • 技术规格

        电压
        220  伏
        频率
        50  赫兹
        额定功率
        2200  瓦
        功率
        2200  瓦
        电线长度
        1.8  米
        马达
        交流
        吹干速度
        高达 128 千米/小时*

      • 附件

        集风嘴
        9 毫米

      • 服务

        2 年保修
        Y

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          奖项

          • 于 2018 年，在荷兰的飞利浦实验室经过测试。测试以 2 档风速与 2 档热度设定进行，未使用集风嘴。
          • * 于 2018 年在中国实验室测试。与飞利浦 BHD176 进行比较。根据个人发质，效果因人而异。