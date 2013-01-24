如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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飞利浦 Pro 电吹风具有专为专业市场开发的高性能交流电机。它可以产生 128 千米/小时风速* ，确保快速、高效吹干。
这款 2200 瓦 Pro 电吹风气流强大、风速强劲，可以让您更快、更轻松地吹干秀发，轻松造型。
恒温护发温度设定可提供理想的干发温度和额外保护，防止头发过热。使用相同的强力气流，您可在获得理想效果的同时呵护秀发。
带电负离子可以消除静电，呵护秀发，去除毛燥，让秀发更顺滑亮泽，帮助您打造光彩照人、亮泽柔顺的秀发。负离子养护动力源自高级离子发生器，其可以释放多达两倍的负离子** （与标准离子发生器相比），让每一缕秀发都能够得到全方位出色呵护。
护发冷风是必不可少的专业功能。使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。
轻松调节所需的风速和热力，随时打造出色的发型效果。六种不同的设定可以确保用户以理想的方式控制吹风效果，精确打造个性造型。
集风嘴的 9 毫米开口可产生集中流量，可对特定区域精确造型。配有合适的附件，梳理的同时可进行吹干和造型。
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