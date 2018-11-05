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BHD286/05
你的秀发万里挑一，护发怎能千篇一律
飞利浦 DryCare Prestige 智能微感应电吹风机具有 SenseIQ 数字红外传感器和微处理器的飞利浦个性化电吹风，打造闪亮的动人秀发。可感应您的头发温度并自动进行调节，以防过热。呵护您独特的秀发。同时也可以进行头皮按摩，吹风按摩两不误。
个性化科技
智能数字程序
干发功能强劲：干发速度提升 30%*
锁住发芯内部水分高达 95%**
SenseIQ 智能微感应科技，专属于您的个性化吹发体验。感知：电吹风的数字红外传感器会不断感应您秀发的温度（而非气流），以便为您提供个性化的保护级别。应变：智能微处理器可对传感器捕获的数据进行分析，并以每秒 30 次的频率调节温度，保护秀发免于过热损伤。呵护：我们的感知和应变科技可在干发时保护您的秀发，同时锁定高达 95%** 的发芯内部水分，令秀发健康亮泽。
数字红外传感器会不断感应秀发的温度以防止过热。其他电吹风只能测量气流的温度，而采用 SenseIQ 技术的飞利浦电吹风却能测量秀发的温度。精准的传感器能够识别微妙的变化，为您的秀发带来个性化的呵护。
智能微处理器是 SenseIQ 的大脑。它能以每秒 30 次的频率来分析并调整气流温度，为您带来出色性能，同时采用量身定制的方式来呵护您的秀发。SenseIQ 技术通过独特的方式提供智能热量控制，从而呵护您的秀发。
速度比 BHD004 更快，相当于 1800 瓦电吹风
轻柔模式下，干发 5 分钟后测得的结果
* 与飞利浦 HP8280 相比