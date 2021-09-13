5000 Series 电吹风
借助智能风热系统实现快速干发
智能风热系统通过主动将电吹风的空气温度调节至合适水平，为您带来卓越呵护，免受热量损伤。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
借助智能风热系统实现快速干发
且免受热量损伤**
- 2200 瓦
- 智能风热系统
- 2 倍负离子养护*
- 3 档热力/2 档风速设定
智能风热系统带来卓越呵护
过热检测传感器可主动优化和控制空气温度，防止头发因过热而受损**。借助智能风热系统享受无忧干发体验。
2 倍负离子养护*，令秀发亮泽、柔顺
这款强劲的负离子系统在每次干发期间可产生 4000 万个负离子，让秀发更富有光泽。令秀发光亮、柔顺。
精确控制，提供 6 档热力和风速设定
轻松选择适合您秀发和造型的热力和风速组合。提供六档不同设置，可确保精确控制，打造个性造型。
冷风帮助定型
使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。
细长集风嘴，用于修整和精确造型
细长集风嘴可以精确地产生集中气流，以便快速修整并完善您的秀发造型细节。
2200 瓦功率可快速干发，打造专业效果
这款 2200 瓦的专业级电吹风气流强大、风速强劲，可以让您更快、更轻松地吹干秀发，轻松造型。
技术规格
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附件
- 集风嘴
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14 毫米
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技术规格
- 电线长度
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1.8
米
- 额定功率
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2200
瓦
- 电压
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220-240 V
- 马达
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直流
- 颜色/表面
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炭灰和金属漆
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功能
- 存放挂钩
-
是
- 热力/风速设置
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6
- 冷风喷出钮
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是
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服务
- 2 年全球保修
-
是
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护发科技
- 离子技术
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2 倍负离子*
- 智能风热系统
-
是
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