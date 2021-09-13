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  • 借助智能风热系统实现快速干发 借助智能风热系统实现快速干发 借助智能风热系统实现快速干发

    5000 Series 电吹风

    BHD504/05

    借助智能风热系统实现快速干发

    智能风热系统通过主动将电吹风的空气温度调节至合适水平，为您带来卓越呵护，免受热量损伤。

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    5000 Series 电吹风

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    借助智能风热系统实现快速干发

    且免受热量损伤**

    • 2200 瓦
    • 智能风热系统
    • 2 倍负离子养护*
    • 3 档热力/2 档风速设定
    智能风热系统带来卓越呵护

    智能风热系统带来卓越呵护

    过热检测传感器可主动优化和控制空气温度，防止头发因过热而受损**。借助智能风热系统享受无忧干发体验。

    2 倍负离子养护*，令秀发亮泽、柔顺

    2 倍负离子养护*，令秀发亮泽、柔顺

    这款强劲的负离子系统在每次干发期间可产生 4000 万个负离子，让秀发更富有光泽。令秀发光亮、柔顺。

    精确控制，提供 6 档热力和风速设定

    精确控制，提供 6 档热力和风速设定

    轻松选择适合您秀发和造型的热力和风速组合。提供六档不同设置，可确保精确控制，打造个性造型。

    冷风帮助定型

    冷风帮助定型

    使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。

    细长集风嘴，用于修整和精确造型

    细长集风嘴，用于修整和精确造型

    细长集风嘴可以精确地产生集中气流，以便快速修整并完善您的秀发造型细节。

    2200 瓦功率可快速干发，打造专业效果

    2200 瓦功率可快速干发，打造专业效果

    这款 2200 瓦的专业级电吹风气流强大、风速强劲，可以让您更快、更轻松地吹干秀发，轻松造型。

    技术规格

    • 附件

      集风嘴
      14 毫米

    • 技术规格

      电线长度
      1.8  米
      额定功率
      2200  瓦
      电压
      220-240 V
      马达
      直流
      颜色/表面
      炭灰和金属漆

    • 功能

      存放挂钩
      热力/风速设置
      6
      冷风喷出钮

    • 服务

      2 年全球保修

    • 护发科技

      离子技术
      2 倍负离子*
      智能风热系统

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