借助 SenseIQ 科技打造个性化干发体验
为您推荐采用 SenseIQ 科技的飞利浦电吹风。其可以感知和适应您的头发，调整温度，防止过热，从而保持头发的自然水分。每次吹干头发时，打造迷人造型，同时呵护秀发。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
借助 SenseIQ 科技打造个性化干发体验
为您推荐采用 SenseIQ 科技的飞利浦电吹风。其可以感知和适应您的头发，调整温度，防止过热，从而保持头发的自然水分。每次吹干头发时，打造迷人造型，同时呵护秀发。 查看所有优势
借助 SenseIQ 科技打造个性化干发体验
为您推荐采用 SenseIQ 科技的飞利浦电吹风。其可以感知和适应您的头发，调整温度，防止过热，从而保持头发的自然水分。每次吹干头发时，打造迷人造型，同时呵护秀发。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
借助 SenseIQ 科技打造个性化干发体验
为您推荐采用 SenseIQ 科技的飞利浦电吹风。其可以感知和适应您的头发，调整温度，防止过热，从而保持头发的自然水分。每次吹干头发时，打造迷人造型，同时呵护秀发。 查看所有优势
SenseIQ 科技提供个性化的吹干体验。感知：电吹风的红外传感器持续扫描头发的温度，以便为您提供个性化保护。应变：该传感器在每次干发期间** 调节温度次数高达 2000，保护秀发免于过热损伤。呵护：我们的感知和应变技术可在干发的同时保护头发，同时锁定高达 85%* 的秀发自然水分。
其它电吹风只能测量气流的温度，而采用 SenseIQ 科技的飞利浦电吹风则可测量您秀发的温度，保护秀发免于过热损伤。配备红外传感器，确保您获得正确的干发体验。
采用 SenseIQ 科技的电吹风在每次干发期间** 调节气流温度的次数高达 2000 次，保护秀发免于过热损伤。
SenseIQ 科技为您量身定制干发体验。每次干发可保持秀发高达 85％ 的自然水分*，这对于呵护秀发的亮泽健康至关重要。
可通过轻触式滑块轻松选择 2 种速度和 3 种干发预设模式。选择您的模式：轻柔模式适用于精心呵护干发，正常模式适用于日常干发，快速模式适用于快速干发。SenseIQ 科技会在轻柔模式和正常模式下被激活，为您提供个性化的干发体验。
若想获得快速干发效果，请使用专门设计的干发风嘴。它可旋转 360 度，可获得传感器的良好性能，确保气流更集中，空气压力更高。助您实现完美的干发效果。
瞬间释放多达两倍*** 的负离子，令秀发健康亮泽、顺滑无比。负离子可消除静电，呵护头发和头皮，让秀发表层更顺滑亮泽。
它设计精巧，方便您使用和存储，重量比 **** 轻 20%，易于握持。
护发科技
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