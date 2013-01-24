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电吹风

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    Prestige 电吹风

    BHD628/05

    借助 SenseIQ 科技打造个性化干发体验

    为您推荐采用 SenseIQ 科技的飞利浦电吹风。其可以感知和适应您的头发，调整温度，防止过热，从而保持头发的自然水分。每次吹干头发时，打造迷人造型，同时呵护秀发。 查看所有优势

    Prestige 电吹风

    借助 SenseIQ 科技打造个性化干发体验

    为您推荐采用 SenseIQ 科技的飞利浦电吹风。其可以感知和适应您的头发，调整温度，防止过热，从而保持头发的自然水分。每次吹干头发时，打造迷人造型，同时呵护秀发。 查看所有优势

    借助 SenseIQ 科技打造个性化干发体验

    为您推荐采用 SenseIQ 科技的飞利浦电吹风。其可以感知和适应您的头发，调整温度，防止过热，从而保持头发的自然水分。每次吹干头发时，打造迷人造型，同时呵护秀发。 查看所有优势

    Prestige 电吹风

    借助 SenseIQ 科技打造个性化干发体验

    为您推荐采用 SenseIQ 科技的飞利浦电吹风。其可以感知和适应您的头发，调整温度，防止过热，从而保持头发的自然水分。每次吹干头发时，打造迷人造型，同时呵护秀发。 查看所有优势

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      借助 SenseIQ 科技打造个性化干发体验

      只为润泽柔亮的健康秀发

      • 个性化科技
      • 红外传感器
      • 锁住的水分高达 85%*
      个性化的吹干体验

      个性化的吹干体验

      SenseIQ 科技提供个性化的吹干体验。感知：电吹风的红外传感器持续扫描头发的温度，以便为您提供个性化保护。应变：该传感器在每次干发期间** 调节温度次数高达 2000，保护秀发免于过热损伤。呵护：我们的感知和应变技术可在干发的同时保护头发，同时锁定高达 85%* 的秀发自然水分。

      感知秀发温度

      感知秀发温度

      其它电吹风只能测量气流的温度，而采用 SenseIQ 科技的飞利浦电吹风则可测量您秀发的温度，保护秀发免于过热损伤。配备红外传感器，确保您获得正确的干发体验。

      应变干发性能

      应变干发性能

      采用 SenseIQ 科技的电吹风在每次干发期间** 调节气流温度的次数高达 2000 次，保护秀发免于过热损伤。

      精心呵护我们的秀发

      精心呵护我们的秀发

      SenseIQ 科技为您量身定制干发体验。每次干发可保持秀发高达 85％ 的自然水分*，这对于呵护秀发的亮泽健康至关重要。

      干发预设模式

      干发预设模式

      可通过轻触式滑块轻松选择 2 种速度和 3 种干发预设模式。选择您的模式：轻柔模式适用于精心呵护干发，正常模式适用于日常干发，快速模式适用于快速干发。SenseIQ 科技会在轻柔模式和正常模式下被激活，为您提供个性化的干发体验。

      干发风嘴

      干发风嘴

      若想获得快速干发效果，请使用专门设计的干发风嘴。它可旋转 360 度，可获得传感器的良好性能，确保气流更集中，空气压力更高。助您实现完美的干发效果。

      负离子养护

      负离子养护

      瞬间释放多达两倍*** 的负离子，令秀发健康亮泽、顺滑无比。负离子可消除静电，呵护头发和头皮，让秀发表层更顺滑亮泽。

      小巧身形

      小巧身形

      它设计精巧，方便您使用和存储，重量比 **** 轻 20%，易于握持。

      技术规格

      • 护发科技

        SenseIQ 智能微感应科技
        Y
        莹亮负离子
        2 倍负离子

      • 附件

        集风嘴
        干发风嘴

      • 功能

        冷风喷出
        Y
        存放挂钩
        Y

      • 技术规格

        电压
        220  伏
        额定功率
        1700  瓦
        电线长度
        2 米

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

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          奖项

          • 在轻柔模式下，干发 5 分钟后
          • * 干发 10 分钟以上测得
          • * * 与飞利浦 HP8280 相比
          • * * * 与飞利浦 HP8280 相比不带电源线，附件