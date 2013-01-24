个性化的吹干体验

SenseIQ 科技提供个性化的吹干体验。感知：电吹风的红外传感器持续扫描头发的温度，以便为您提供个性化保护。应变：该传感器在每次干发期间** 调节温度次数高达 2000，保护秀发免于过热损伤。呵护：我们的感知和应变技术可在干发的同时保护头发，同时锁定高达 85%* 的秀发自然水分。