Satinelle Prestige 干湿两用脱毛器
即使在精细的头发上，也可以实现快速脱发
我们快速的脱毛器具有出众的陶瓷夹轮，该夹轮能以比之前更快的速度旋转，并稳固夹持细小和较短的头发。现在，通过对所有不同的身体部位进行处理，您可以在脱发前后使肌肤润滑。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥1,399.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Satinelle Prestige 干湿两用脱毛器
即使在精细的头发上，也可以实现快速脱发
4 个身体护理程序
- 适用于腿部、身体和面部
- 陶瓷夹轮，可夹持细小毛发
- 4 个身体护理程序
- + 8 个附件
采用特殊设计的陶瓷材料制成的脱毛刀头能够精准地夹持毛发
我们特殊的脱毛器刀头采用带纹路的陶瓷表面，再细的毛发也可轻轻去除，这些毛发比耳垢短 4 倍。现在，夹轮旋转比之前更快 (2200RPM)，可快速去除毛发。
加宽脱毛器刀头
加宽脱毛器刀头可一次性覆盖大面积皮肤，实现快速脱毛。
剃毛刀头和修剪梳令剃毛更贴合
剃毛刀头可实现亲肤剃毛，及针对各身体部位的轻柔需求。其中随附修剪梳用于梳理比基尼区域。
随附按摩保护盖
按摩保护盖可以缓解脱毛带来的不适感。
随附皮肤牵张器
皮肤延伸保护盖可在脱毛过程中紧致肌肤。
屡获殊荣的设计*
屡获殊荣的设计*，可轻松去除毛发
无线干湿两用，可在沐浴或淋浴时使用
设计采用防滑手柄，特别适合有水的应用。可在淋浴或沐浴时提供更舒适、轻柔的体验。您可以无线使用，以获得便利性。
Opti-light 智能灯可帮助您找到并去除细微毛发
Opti-light 智能灯可帮助您找到并去除细微毛发
去除死皮细胞的去角质刷头
我们的去角质刷能去除死皮细胞，可防止毛发内生。48,200 低刺激性纤细刷毛可轻柔有效地清除死皮细胞，并刺激表皮再生。相比单独的人工处理，此产品将有效地去除皮肤角质。
用于放松的身体按摩器，还您神采飞扬肌肤状态
我们的身体按摩器可让您倍感放松，令肌肤神采飞扬。
面部区域和娇嫩区域保护盖可以去除多余的毛发
为了针对不同身体部位对轻柔程度的不同需求，产品配有一个面部区域保护盖（可去除不必要的面部毛发）和一个娇嫩区域保护盖（可去除腋下和比基尼区域的毛发）
采用 S 形手柄的脱毛器
根据人体工程学设计的 S 形手柄易于操作，可大程度控制，并能以自然而精准的移动更好地接触全身。
技术规格
-
附件
- 去角质刷头
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是
- 收纳盒
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基本款精美软袋
- 清洁刷
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是
- 身体按摩器
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是
- 修剪梳
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是
- 面部区域保护盖
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是
- 敏感区域保护盖
-
是
- 按摩导盖
-
是
- 皮肤牵张器盖
-
是
- 剃毛刀头
-
是
-
功率
- 充电
-
- 电池类型
-
锂离子
- 快速充电
-
是
- 使用时间
-
长达 40 分钟
-
技术规格
- 触点数
-
32
- 夹轮数量
-
17
- 电压
-
15 伏/5.4 瓦
- 脱毛速度 1
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每分钟 64000
- 脱毛速度 2
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每分钟 70400
-
功能
- 速度设置
-
2 种设置
-
操作简易
- 干湿两用
-
是
- 无线设计
-
是
- 手柄
-
人体工学
- Opti-light 智能灯
-
是
-
性能
- 脱毛夹轮
-
陶瓷夹轮
- 脱毛器
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获得专利的脱毛器
- 脱毛器刀头
-
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