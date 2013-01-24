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Satinelle Prestige

干湿两用脱毛器

BRE650/00
查找此产品的支持
  • 即使在最细的头发上，也可以实现最快脱发 即使在最细的头发上，也可以实现最快脱发 即使在最细的头发上，也可以实现最快脱发
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    Satinelle Prestige 干湿两用脱毛器

    BRE650/00
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    即使在最细的头发上，也可以实现最快脱发

    我们最快的脱毛器具有独特的陶瓷夹轮，该夹轮能以比之前更快的速度旋转，并稳固夹持细小和较短的头发。现在，通过对所有不同的身体部位进行处理，您可以在脱发前后使肌肤润滑。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,399.00
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      即使在最细的头发上，也可以实现最快脱发

      4 个身体护理程序

      • 适用于腿部、身体和面部
      • 陶瓷夹轮，可夹持细小毛发
      • 4 个身体护理程序
      • + 8 个附件
      采用特殊设计的陶瓷材料制成的脱毛刀头能够精准地夹持毛发

      采用特殊设计的陶瓷材料制成的脱毛刀头能够精准地夹持毛发

      我们特殊的脱毛器刀头采用带纹路的陶瓷表面，再细的毛发也可轻轻去除，这些毛发比耳垢短 4 倍。现在，夹轮旋转比之前更快 (2200RPM)，可最快速地去除毛发。

      加宽脱毛器刀头

      加宽脱毛器刀头

      加宽脱毛器刀头可一次性覆盖大面积皮肤，实现快速脱毛。

      屡获殊荣的设计*

      屡获殊荣的设计*

      屡获殊荣的设计*，可轻松去除毛发

      无线干湿两用，可在沐浴或淋浴时使用

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      设计采用防滑手柄，特别适合有水的应用。可在淋浴或沐浴时提供更舒适、轻柔的体验。您可以无线使用，以获得最佳便利性。

      Opti-light 智能灯可帮助您找到并去除最细微的毛发

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      去除死皮细胞的去角质刷头

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      我们的去角质刷能去除死皮细胞，可防止毛发内生。低刺激性 48.200 纤细刷毛可轻柔有效地清除死皮细胞，并刺激表皮再生。相比单独的人工处理，此产品将有效地去除皮肤角质。

      用于放松的身体按摩器，还您神采飞扬肌肤状态

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      我们的身体按摩器可让您倍感放松，令肌肤神采飞扬。

      剃毛刀头和修剪梳令剃毛更贴合

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      剃毛刀头可实现亲肤剃毛，及针对各身体部位的轻柔需求。其中随附修剪梳用于梳理比基尼区域。

      面部区域和娇嫩区域保护盖可以去除多余的毛发

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      为了针对不同身体部位对轻柔程度的不同需求，产品配有一个面部区域保护盖（可去除不必要的面部毛发）和一个娇嫩区域保护盖（可去除腋下和比基尼区域的毛发）

      随附按摩保护盖

      随附按摩保护盖

      按摩保护盖可以缓解脱毛带来的不适感。

      随附皮肤牵张器

      随附皮肤牵张器

      皮肤延伸保护盖可在脱毛过程中紧致肌肤。

      采用 S 形手柄的脱毛器

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      根据人体工程学设计的 S 形手柄易于操作，可大程度控制，并能以自然而精准的移动更好地接触全身。

      技术规格

      • 附件

        身体按摩器
        Y
        去角质刷头
        Y
        面部区域保护盖
        Y
        敏感区域保护盖
        Y
        按摩导盖
        Y
        皮肤牵张器盖
        Y
        旅行软袋
        基本款精美软袋
        清洁刷
        Y
        剃毛刀头
        Y
        修剪梳
        Y

      • 操作简易

        干湿两用
        Y
        Opti-light 智能灯
        Y
        无线设计
        Y
        手柄
        人体工学

      • 性能

        脱毛夹轮
        陶瓷夹轮
        脱毛器
        特制的脱毛器
        脱毛器刀头
        • 30 毫米
        • 宽大的

      • 功能

        速度设置
        2 种设置

      • 功率

        电池类型
        锂离子
        使用时间
        长达 40 分钟
        充电
        • 充电式设计
        • 1.5 小时充电时间
        快速充电
        Y

      • 技术规格

        触点数
        32
        夹轮数量
        17
        电压
        15 伏/5.4 瓦
        脱毛速度 1
        每分钟 64000
        脱毛速度 2
        每分钟 70400

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