即使在最细的头发上，也可以实现最快脱发
我们最快的脱毛器具有独特的陶瓷夹轮，该夹轮能以比之前更快的速度旋转，并稳固夹持细小和较短的头发。现在，通过对所有不同的身体部位进行处理，您可以在脱发前后使肌肤润滑。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
即使在最细的头发上，也可以实现最快脱发
我们最快的脱毛器具有独特的陶瓷夹轮，该夹轮能以比之前更快的速度旋转，并稳固夹持细小和较短的头发。现在，通过对所有不同的身体部位进行处理，您可以在脱发前后使肌肤润滑。 查看所有优势
我们特殊的脱毛器刀头采用带纹路的陶瓷表面，再细的毛发也可轻轻去除，这些毛发比耳垢短 4 倍。现在，夹轮旋转比之前更快 (2200RPM)，可最快速地去除毛发。
加宽脱毛器刀头可一次性覆盖大面积皮肤，实现快速脱毛。
屡获殊荣的设计*，可轻松去除毛发
设计采用防滑手柄，特别适合有水的应用。可在淋浴或沐浴时提供更舒适、轻柔的体验。您可以无线使用，以获得最佳便利性。
Opti-light 智能灯可帮助您找到并去除最细微的毛发
我们的去角质刷能去除死皮细胞，可防止毛发内生。低刺激性 48.200 纤细刷毛可轻柔有效地清除死皮细胞，并刺激表皮再生。相比单独的人工处理，此产品将有效地去除皮肤角质。
我们的身体按摩器可让您倍感放松，令肌肤神采飞扬。
剃毛刀头可实现亲肤剃毛，及针对各身体部位的轻柔需求。其中随附修剪梳用于梳理比基尼区域。
为了针对不同身体部位对轻柔程度的不同需求，产品配有一个面部区域保护盖（可去除不必要的面部毛发）和一个娇嫩区域保护盖（可去除腋下和比基尼区域的毛发）
按摩保护盖可以缓解脱毛带来的不适感。
皮肤延伸保护盖可在脱毛过程中紧致肌肤。
根据人体工程学设计的 S 形手柄易于操作，可大程度控制，并能以自然而精准的移动更好地接触全身。
附件
操作简易
性能
功能
功率
技术规格