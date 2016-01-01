SatinShave Advanced 干湿两用电动剃毛器
顺畅剃毛，呵护肌肤
畅享腿部和身体其他部位贴合、轻柔的剃毛体验。您甚至可在洗澡或淋浴时使用这款 SatinShave Advanced 女士剃毛器，获得光滑肌肤。它简单易用，不会带来任何刺激感，让您畅享光滑如丝的肌肤。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥249.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
SatinShave Advanced 干湿两用电动剃毛器
浮动刀网实现均匀剃毛
浮动刀网能沿着您的身体曲线和轮廓自然滑动，与皮肤保持紧密接触，从而均匀剃毛。
珍珠梳齿修剪器能保护避免出现划痕
剃毛刀网前后的弧形珍珠梳齿修剪器能让剃毛刀在您的皮肤上流畅滑动，防止出现划痕，从而在剃毛过程中精心呵护皮肤。
电池电量指示灯
电池电量指示灯显示剃毛刀正在充电、满电或电量不足。
采用 S 形手柄的脱毛器
根据人体工程学设计的 S 形手柄易于操作，可大程度控制，并能以自然而精准的移动更好地接触全身。
干湿两用，可在沐浴或淋浴时使用
防滑手柄确保获得出色的干湿两用效果，可在日常淋浴或沐浴时享受轻柔舒适的使用体验。
技术规格
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附件
- 清洁刷
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是
- 修剪梳
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是
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功率
- 充电
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- 电池类型
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锂离子
- 使用时间
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1 小时
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技术规格
- 电压
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8 伏
- 材料刀网
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镍制
- 剃毛刀网的个数
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1
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操作简易
- 手柄
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人体工学
- 干湿两用
-
是
- 电量不足指示
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- 无线设计
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是
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性能
- 剃毛刀头
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单刀网剃须刀
- 皮肤护理功能
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弧形珍珠梳齿修剪器
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