顺畅剃毛，呵护肌肤

畅享腿部和身体其他部位贴合、轻柔的剃毛体验。您甚至可在洗澡或淋浴时使用这款 SatinShave Advanced 女士剃毛器，获得光滑肌肤。它简单易用，不会带来任何刺激感，让您畅享光滑如丝的肌肤。