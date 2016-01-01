顺畅剃毛，呵护肌肤

让腿部和身体其他部位畅享贴合、轻柔的剃毛体验。您甚至可在洗澡或淋浴时使用这款 SatinShave Advanced 女士剃毛器，轻松获得光滑肌肤。它简单易用，不会带来任何刺激感，能让您拥有光滑如丝的肌肤。