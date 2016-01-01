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    SatinShave Prestige 干湿两用电动剃毛刀

    BRL170/00

    贴合肌肤，顺滑剃毛

    让腿部和身体其他部位畅享舒适贴合的卓越的剃毛体验。我们先进优良的剃毛系统不会带来任何刺激感，可使您的肌肤保持如丝般光滑。SatinShave Prestige 让您在剃毛时备感舒适，因此可以每天使用，但您大可不必这么做，因为贴合肌肤的剃毛过程可带来持久效果。

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    官方建议零售价: ￥499.00

    SatinShave Prestige 干湿两用电动剃毛刀

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    贴合肌肤，顺滑剃毛

    采用我们先进优良的剃毛系统

    • 双刀网剃毛刀
    • 先进的剃毛系统
    • 1 小时充电 + 快速充电
    • 5 个附件
    我们先进的剃毛系统能够实现舒适的亲肤剃毛

    我们先进的剃毛系统能够实现舒适的亲肤剃毛

    相比传统 Ladyshave 干湿美容剃毛器，浮动弧形刀片的效率要高出 75%*。凭借保护刀网，产品将沿着您的轮廓实现前所未有的亲肤剃毛。

    具有双刀网的灵活刀头能减少毛发遗漏

    具有双刀网的灵活刀头能减少毛发遗漏

    在您拿着剃毛刀在您的身体上滑动时，带浮动刀网和浮动颈部的灵活刀头能随您移动，保持亲密的皮肤接触。双重剃毛刀网能确保减少毛发遗漏。

    触感柔软的舒适胶垫能让您的肌肤倍感柔软

    触感柔软的舒适胶垫能让您的肌肤倍感柔软

    剃毛刀头两侧触感柔软的舒适胶垫能够让产品顺畅移动，并带来柔软的肌肤质感，这在曲面区域尤为明显。

    珍珠梳齿修剪器和安全杆可防止皮肤刮伤

    珍珠梳齿修剪器和安全杆可防止皮肤刮伤

    弧形珍珠梳齿修剪器和修剪器下的安全杆可防止您的肌肤出现划痕，为您带来舒适的剃毛体验。

    干湿两用，可在沐浴或淋浴时使用

    干湿两用，可在沐浴或淋浴时使用

    防滑手柄确保获得出色的干湿两用效果，可在日常淋浴或沐浴时享受轻柔舒适的使用体验。

    电池电量指示灯

    电池电量指示灯

    电池电量指示灯显示剃毛刀正在充电、满电或电量不足。

    5 分钟快速充电

    5 分钟快速充电

    5 分钟快速充电助您全面剃毛。

    采用 S 形手柄的脱毛器

    根据人体工程学设计的 S 形手柄易于操作，可大程度控制，并能以自然而精准的移动更好地接触全身。

    技术规格

    • 附件

      清洁刷
      收纳盒
      基本款精美软袋
      比基尼修剪器刀头
      比基尼区域修剪梳
      旅行保护盖
      皮肤牵张器盖

    • 功率

      充电
      • 充电式设计
      • 5 分钟快速充电
      • 一小时充电
      电池类型
      锂离子
      使用时间
      1 小时

    • 技术规格

      电压
      15 伏
      材料刀网
      镍制
      剃毛刀网的个数
      2

    • 操作简易

      电量不足指示
      • 电池电量不足
      • 电池充电
      • 电池电量充足
      无线设计
      干湿两用
      手柄
      人体工学

    • 性能

      剃毛刀头
      • 双刀网剃毛刀
      • 先进的剃毛系统
      • 浮动刀头和剃毛刀网
      皮肤护理功能
      • 触感柔软的胶垫
      • 弧形珍珠梳齿修剪器
      • 安全杆

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