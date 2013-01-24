主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

SatinShave Prestige

干湿两用电动剃毛刀

BRL180
查找此产品的支持
  • 贴合肌肤，顺滑剃毛 贴合肌肤，顺滑剃毛 贴合肌肤，顺滑剃毛
    -{discount-value}

    SatinShave Prestige 干湿两用电动剃毛刀

    BRL180
    查找此产品的支持

    贴合肌肤，顺滑剃毛

    让腿部和身体其他部位畅享舒适贴合的卓越剃毛体验。我们先进优良的剃毛系统不会带来任何刺激感，可使您的肌肤保持如丝般光滑。SatinShave Prestige 让您在剃毛时备感舒适，因此可以每天使用，但您大可不必这么做，因为贴合肌肤的剃毛过程可带来持久效果。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥659.00
    查找相似产品

    SatinShave Prestige 干湿两用电动剃毛刀

    贴合肌肤，顺滑剃毛

    让腿部和身体其他部位畅享舒适贴合的卓越剃毛体验。我们先进优良的剃毛系统不会带来任何刺激感，可使您的肌肤保持如丝般光滑。SatinShave Prestige 让您在剃毛时备感舒适，因此可以每天使用，但您大可不必这么做，因为贴合肌肤的剃毛过程可带来持久效果。 查看所有优势

    相似产品

    See all lady-shavers

      贴合肌肤，顺滑剃毛

      采用我们先进优良的剃毛系统

      • 双刀网剃毛刀
      • 先进的剃毛系统
      • 1 小时充电 + 快速充电
      • 6 个附件
      我们先进优良的剃毛系统能够实现舒适的亲肤剃毛

      我们先进优良的剃毛系统能够实现舒适的亲肤剃毛

      相比传统 Ladyshave 干湿美容剃毛器，浮动弧形刀片的效率要高出 75%*。凭借保护刀网，产品将沿着您的轮廓实现前所未有的亲肤剃毛。

      具有双刀网的灵活刀头能减少毛发遗漏

      具有双刀网的灵活刀头能减少毛发遗漏

      在您拿着剃毛刀在您的身体上滑动时，带浮动刀网和浮动颈部的灵活刀头能随您移动，保持亲密的皮肤接触。双重剃毛刀网能确保减少毛发遗漏。

      触感柔软的舒适胶垫能让您的肌肤倍感柔软

      触感柔软的舒适胶垫能让您的肌肤倍感柔软

      剃毛刀头两侧触感柔软的舒适胶垫能够让产品顺畅移动，并带来柔软的肌肤质感，这在曲面区域尤为明显。

      珍珠梳齿修剪器和安全杆可防止皮肤刮伤

      珍珠梳齿修剪器和安全杆可防止皮肤刮伤

      弧形珍珠梳齿修剪器和修剪器下的安全杆可防止您的肌肤出现划痕，为您带来舒适的剃毛体验。

      干湿两用，可在沐浴或淋浴时使用

      干湿两用，可在沐浴或淋浴时使用

      防滑手柄确保获得出色的干湿两用效果，可在日常淋浴或沐浴时享受轻柔舒适的使用体验。

      电池电量指示灯

      电池电量指示灯

      电池电量指示灯显示剃毛刀正在充电、满电或电量不足。

      采用 S 形手柄的脱毛器

      采用 S 形手柄的脱毛器

      根据人体工程学设计的 S 形手柄易于操作，可大程度控制，并能以自然而精准的移动更好地接触全身。

      5 分钟快速充电

      5 分钟快速充电

      5 分钟快速充电助您全面剃毛。

      技术规格

      • 附件

        小型剃毛刀头
        Y
        比基尼修剪器刀头
        Y
        比基尼区域修剪梳
        Y
        旅行保护盖
        Y
        皮肤牵张器盖
        Y
        旅行软袋
        基本款精美软袋
        清洁刷
        Y

      • 操作简易

        干湿两用
        Y
        无线设计
        Y
        手柄
        人体工学
        电量不足指示
        • 电池电量不足
        • 电池充电
        • 电池电量充足

      • 性能

        剃毛刀头
        • 双刀网剃毛刀
        • 先进的剃毛系统
        • 浮动刀头和剃毛刀网
        皮肤护理功能
        • 触感柔软的胶垫
        • 弧形珍珠梳齿修剪器
        • 安全杆

      • 功率

        电池类型
        锂离子
        使用时间
        1 小时
        充电
        • 充电式设计
        • 5 分钟快速充电
        • 一小时充电

      • 技术规格

        电压
        15 伏
        材料刀网
        镍制
        剃毛刀网的个数
        2

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          奖项