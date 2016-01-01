贴合肌肤，顺滑剃毛

让腿部和身体其他部位畅享舒适贴合的卓越剃毛体验。我们先进优良的剃毛系统不会带来任何刺激感，可使您的肌肤保持如丝般光滑。SatinShave Prestige 让您在剃毛时备感舒适，因此可以每天使用，但您大可不必这么做，因为贴合肌肤的剃毛过程可带来持久效果。