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贴合肌肤，顺滑剃毛
让腿部和身体其他部位畅享舒适贴合的卓越剃毛体验。我们先进优良的剃毛系统不会带来任何刺激感，可使您的肌肤保持如丝般光滑。SatinShave Prestige 让您在剃毛时备感舒适，因此可以每天使用，但您大可不必这么做，因为贴合肌肤的剃毛过程可带来持久效果。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
相比传统 Ladyshave 干湿美容剃毛器，浮动弧形刀片的效率要高出 75%*。凭借保护刀网，产品将沿着您的轮廓实现前所未有的亲肤剃毛。
在您拿着剃毛刀在您的身体上滑动时，带浮动刀网和浮动颈部的灵活刀头能随您移动，保持亲密的皮肤接触。双重剃毛刀网能确保减少毛发遗漏。
剃毛刀头两侧触感柔软的舒适胶垫能够让产品顺畅移动，并带来柔软的肌肤质感，这在曲面区域尤为明显。
弧形珍珠梳齿修剪器和修剪器下的安全杆可防止您的肌肤出现划痕，为您带来舒适的剃毛体验。
电池电量指示灯显示剃毛刀正在充电、满电或电量不足。
防滑手柄确保获得出色的干湿两用效果，可在日常淋浴或沐浴时享受轻柔舒适的使用体验。
根据人体工程学设计的 S 形手柄易于操作，可大程度控制，并能以自然而精准的移动更好地接触全身。
5 分钟快速充电助您全面剃毛。
附件
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技术规格
操作简易
性能
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