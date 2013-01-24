如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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不锈钢刀片双倍锋利，即使十分浓密的毛发也可精确修剪。它们会相互轻轻摩擦，因此修剪器在整个使用寿命当中无需更换或使用润滑油。
采用创新提升修剪 PRO 系统，一次即可修剪胡茬。它可将贴肤生长的毛发轻轻提起并将其引向锋利的金属刀片，从而实现精确修剪。
全新飞利浦真空修剪器提供 50% 更强的优化气流*。强劲真空吸力可捕获高达 95% 的毛发**，带给您有条不紊的修剪体验。
要选择想要的修剪长度，只需旋转手柄上的缩放轮，直至显示 0,5 - 10 毫米的长度，具有 0,5 毫米准确度。您所选的长度现已“锁定”，可实现准确均匀的修剪。
为您的胡须修剪器充电 1 小时，即可无线使用 60 分钟，或只需将其插到电源插座即可。或者快速充电功能可让您在充电 5 分钟后即可进行一次完整修剪。
电池电量指示灯在修剪器电池电量耗尽、充电或充满电时亮起。
完成修剪后，只需将刀片拉出取下，在水龙头下冲洗刀片和修剪梳，清空胡茬储藏室，并使用附带的清洁刷刷掉剃下的毛发，以实现持久性能。
所有理容产品均采用持久耐用的设计，均提供 2 年全球保修，兼容全球电压，无需润滑油。
切剃装置
操作简易
塑造百变形象
设计
充电装置
功率
服务
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