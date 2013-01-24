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Beardtrimmer series 7000

真空胡须修剪器

BT7501/15
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    Beardtrimmer series 7000 真空胡须修剪器

    BT7501/15

    减少杂乱碎发 真空修剪器

    修剪胡须、须髭和鬓角的同时保持整洁。全新飞利浦真空修剪器采用优化的高性能系统，提供 50％ 更强*气流。它可有效捕捉毛发，带给您有条不紊的修剪体验。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥499.00

    Beardtrimmer series 7000 真空胡须修剪器

    减少杂乱碎发 真空修剪器

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    减少杂乱碎发 真空修剪器

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      减少杂乱碎发 真空修剪器

      飞利浦领先的整洁修剪技术

      • 0.5 毫米准确设定
      • 自动研磨金属刀片
      • 60 分钟使用/ 1 小时充电
      • 高性能真空系统
      自动研磨金属刀片可实现精确修剪，无需使用润滑油

      自动研磨金属刀片可实现精确修剪，无需使用润滑油

      不锈钢刀片双倍锋利，即使十分浓密的毛发也可精确修剪。它们会相互轻轻摩擦，因此修剪器在整个使用寿命当中无需更换或使用润滑油。

      将贴肤生长的毛发引向刀片，实现均匀的修剪效果

      将贴肤生长的毛发引向刀片，实现均匀的修剪效果

      采用创新提升修剪 PRO 系统，一次即可修剪胡茬。它可将贴肤生长的毛发轻轻提起并将其引向锋利的金属刀片，从而实现精确修剪。

      经过优化的气流，令修剪有条不紊

      经过优化的气流，令修剪有条不紊

      全新飞利浦真空修剪器提供 50% 更强的优化气流*。强劲真空吸力可捕获高达 95% 的毛发**，带给您有条不紊的修剪体验。

      20 档固定长度设定，0,5 - 10 毫米，具有 0,5 毫米准确度

      20 档固定长度设定，0,5 - 10 毫米，具有 0,5 毫米准确度

      要选择想要的修剪长度，只需旋转手柄上的缩放轮，直至显示 0,5 - 10 毫米的长度，具有 0,5 毫米准确度。您所选的长度现已“锁定”，可实现准确均匀的修剪。

      充电 1 小时后运行时间为 60 分钟，或将其插入电源插座

      充电 1 小时后运行时间为 60 分钟，或将其插入电源插座

      为您的胡须修剪器充电 1 小时，即可无线使用 60 分钟，或只需将其插到电源插座即可。或者快速充电功能可让您在充电 5 分钟后即可进行一次完整修剪。

      快速查看修剪器的电池状态

      快速查看修剪器的电池状态

      电池电量指示灯在修剪器电池电量耗尽、充电或充满电时亮起。

      只需清空胡茬储藏室并将刀片用水冲洗

      只需清空胡茬储藏室并将刀片用水冲洗

      完成修剪后，只需将刀片拉出取下，在水龙头下冲洗刀片和修剪梳，清空胡茬储藏室，并使用附带的清洁刷刷掉剃下的毛发，以实现持久性能。

      2 年保修，全球电压，无需润滑油

      2 年保修，全球电压，无需润滑油

      所有理容产品均采用持久耐用的设计，均提供 2 年全球保修，兼容全球电压，无需润滑油。

      技术规格

      • 切剃装置

        准确度（步长）
        0.5 毫米
        长度设定范围
        0.5 毫米，最长 10 毫米
        修剪部件
        不锈钢刀片

      • 操作简易

        缩放轮
        轻松调整长度设定
        清洁
        可冲洗刀片和网罩
        工作中
        可接电源使用也可无线使用

      • 塑造百变形象

        长度设定档数
        20 档长度设定

      • 设计

        颜色
        黑色
        表面处理
        柔软触感

      • 充电装置

        5 分钟快速充电
        Y

      • 功率

        使用时间
        60 分钟
        充电
        1 小时充满电
        电池类型
        镍氢电池
        自动电压
        100-240 伏

      • 服务

        2 年保修
        Y
        无需润滑油
        Y

      • 附件

        修剪梳
        提升修剪系统
        旅行软袋
        软质储存袋
        维护
        清洁刷

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          • *已在实验环境中对发垫进行测试