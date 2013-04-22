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融入您家的音效
通过蓝牙® 聆听您智能手机上的所有数字音乐。飞利浦音响系统也可以播放 DVD、DivX 标题、CD 和 MP3-CD。享受您最爱的纯正风格。
蓝牙
DVD
蓝牙是一种既可靠又节能的短距离无线通信技术。通过该技术，您可轻松地以无线方式连接至 iPod/iPhone/iPad 或其他蓝牙设备，例如智能手机、平板电脑或笔记本电脑。因此您可以在此扬声器上无线畅享您喜爱的音乐以及来自视频或游戏的非凡音效。
低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。
数码音效控制可提供均衡、清晰、强劲、暖调和响亮等多种预设控制选项，它们可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式均使用图形均衡技术自动调节声音平衡，并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松、准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，从而发挥音乐的最佳效果。