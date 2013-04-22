蓝牙无线音乐传输

蓝牙是一种既可靠又节能的短距离无线通信技术。通过该技术，您可轻松地以无线方式连接至 iPod/iPhone/iPad 或其他蓝牙设备，例如智能手机、平板电脑或笔记本电脑。因此您可以在此扬声器上无线畅享您喜爱的音乐以及来自视频或游戏的非凡音效。