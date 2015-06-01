包装盒中的其他物品
- 复合视频电缆 (Y)
- 交流电源线
- FM 天线
该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。CD(RW) 是一个名词缩写，它指的是接受普通的可录制 CD 格式的 CD 驱动器。
凭借完备的文件传输能力，您可以通过内置 USB 直放功能轻松下载更多数字音乐，享受更多便利和乐趣。
数字 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集合带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问最爱电台，而不必反复地手动调谐频率。
低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。
HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清澈的画面。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟/数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。
电动滑动式前舱门更为这款设计美观的系统增添了一种华丽之感。当您想更换音乐时，只需轻触按钮，时尚而实用的光盘舱门即会流畅地以垂直方向上下滑动。您可以轻松惬意地享受动态音效，同时通过透明视窗欣赏光盘播放。
声音
扬声器
连接
调谐器/接收/发送
便利性
功率
附件
尺寸
音频播放
静态照片播放
视频播放
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