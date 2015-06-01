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    DVD 微型音乐系统

    BTD5210/12

    丰富强劲的音效

    使用本款飞利浦 DVD 微型音乐系统可丰富您的音乐和电影体验，还可以通过蓝牙无线传输音乐，通过低音反射系统带来细致、震憾的低音效果，为您放飞音乐。

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    官方建议零售价: ￥2,499.00

    DVD 微型音乐系统

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    丰富强劲的音效

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    播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD

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    该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。CD(RW) 是一个名词缩写，它指的是接受普通的可录制 CD 格式的 CD 驱动器。

    USB 直放可轻松播放 MP3 音乐

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    凭借完备的文件传输能力，您可以通过内置 USB 直放功能轻松下载更多数字音乐，享受更多便利和乐趣。

    FM 数字调谐可预设多达 20 个电台

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    数字 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集合带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问最爱电台，而不必反复地手动调谐频率。

    低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音

    低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音

    低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。

    卡拉 OK 功能让您在家中畅享演唱的乐趣

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    从音乐设备中进行蓝牙无线音乐传输

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    HDMI 1080p 提升至高清视频，画面更清晰

    HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清澈的画面。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟/数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。

    电动 CD 托盘，访问更方便

    电动滑动式前舱门更为这款设计美观的系统增添了一种华丽之感。当您想更换音乐时，只需轻触按钮，时尚而实用的光盘舱门即会流畅地以垂直方向上下滑动。您可以轻松惬意地享受动态音效，同时通过透明视窗欣赏光盘播放。

    技术规格

    • 声音

      音效增强
      数码音效控制
      声音系统
      杜比数字音效
      最大输出功率 (RMS)
      70 瓦

    • 扬声器

      主音箱
      双路
      扬声器驱动
      带 4.5 英寸低音扬声器的球顶高音扬声器

    • 连接

      音频接口
      • 模拟音频输入 (L/R)
      • RCA Aux in
      麦克风
      麦克风插座
      USB
      USB 主机
      蓝牙模式
      A2DP
      音频/视频输出
      HDMI 输出
      视频输出 - 模拟
      复合 CVBS（黄色 cinch）

    • 调谐器/接收/发送

      天线
      FM 天线（75 欧姆）
      自动数字调谐
      调谐增强
      自动存储
      调谐波段
      FM 立体声
      预设电台
      20
      RDS
      • 节目类型
      • 电台名称

    • 便利性

      闹钟
      • CD 闹钟
      • 定时关机
      • 无线电警报
      • USB 闹钟
      时钟
      主屏显示
      指示
      省电模式

    • 功率

      电源
      • 110-240V
      • 50/60 Hz

    • 附件

      随附的附件
      • 复合视频电缆 (Y)
      • 交流电源线
      • FM 天线
      遥控器
      是，带电池
      用户手册
      多语言

    • 尺寸

      总重
      6.5  千克
      净重
      6  千克
      主音箱厚度
      210  毫米
      主音箱宽度
      160  毫米
      主装置深度
      240  毫米
      主装置高度
      121  毫米
      主装置宽度
      200  毫米
      包装高度
      288  毫米
      包装宽度
      512  毫米
      包装厚度
      278  毫米
      主音箱高度
      235  毫米

    • 音频播放

      光盘播放模式
      • 重复/一个/所有/节目
      • 快进/快退
      • 下一首/上一首曲目搜索
      播放媒体
      • MP3-CD
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      USB 直放模式
      • 快退/快进
      • 播放/暂停
      • 上一个/下一个
      • 重放
      • 停止

    • 静态照片播放

      图像压缩格式
      JPEG
      播放媒体
      • Picture CD
      • CD-R/RW
      • DVD+R/+RW
      画面效果增强
      带 MP3 播放功能的幻灯片放映

    • 视频播放

      播放媒体
      • DivX
      • DVD-Video
      • Picture CD
      • Video CD/SVCD
      • DVD+R/+RW
      • DVD-R/-RW
      光盘播放模式
      • A-B 重放
      • 视角
      • PBC
      • 慢动作
      • 缩放
      • 父母端控件
      • 光盘菜单
      • 快退
      • 快进
      • OSD
      • 断点续播
      视频增强
      • 逐行扫描
      • 视频像素提升
      DVD 区域码
      2

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 复合视频电缆 (Y)
    • 交流电源线
    • FM 天线
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