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BTM5000/93
在美妙的音乐中身心放松
用这款飞利浦微型音响通过智能手机聆听音乐和在线服务。欣赏来自多种来源的纯净、细腻的音乐。其还具有可更换前面板，为您的音乐体验添加一丝色彩。
蓝牙®
CD、USB、FM
可更换前面板 2 组
40 瓦
蓝牙是一种既可靠又节能的短距离无线通信技术。通过该技术，您可轻松地以无线方式连接至 iPod/iPhone/iPad 或其他蓝牙设备，例如智能手机、平板电脑或笔记本电脑。因此您可以在此扬声器上无线畅享您喜爱的音乐以及来自视频或游戏的非凡音效。
通过音频输入连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的音频输入内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，音频输入还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。
低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。