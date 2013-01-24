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带临床数字图像的液晶显示器

C240P4QPYEW/93
  • 临床分析显示屏 临床分析显示屏 临床分析显示屏
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    带临床数字图像的液晶显示器

    C240P4QPYEW/93

    临床分析显示屏

    这款飞利浦显示屏十分适合日常临床护理环境。数字图像预设为您提供一致的 DICOM 灰度医疗影像。其医用级电源可确保基本的安全。 查看所有优势

    带临床数字图像的液晶显示器

    临床分析显示屏

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    临床分析显示屏

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    带临床数字图像的液晶显示器

    临床分析显示屏

    这款飞利浦显示屏十分适合日常临床护理环境。数字图像预设为您提供一致的 DICOM 灰度医疗影像。其医用级电源可确保基本的安全。 查看所有优势

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      临床分析显示屏

      具有亮丽画质

      • 临床分析显示屏
      • 24.1 英寸（61 厘米）
      • 1920 x 1200 (2 MP)
      针对 DICOM 14 部分灰度影像的临床数字图像预设

      针对 DICOM 14 部分灰度影像的临床数字图像预设

      显示器必须显示始终高质量的医疗图像，以获得可靠的分析。医疗灰度影像在标准显示器上显色极其不一致，使其不适合在临床环境中使用。飞利浦临床分析显示屏具有临床数字图像预设功能，经过出厂校准后可为 DICOM 14 部分提供兼容的灰度标准显示性能。飞利浦通过搭载 LED 技术的高质量 LCD 面板，为您提供始终如一的可靠性能以及实惠的价格。更多信息，请访问 http://medical.nema.org/

      IPS 技术，提供全彩和宽视角显示

      IPS 技术，提供全彩和宽视角显示

      IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏 - 即使是在 90 度枢轴模式！与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清新的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求随时确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

      PowerSensor 节省多达 80% 的能源成本

      PowerSensor 节省多达 80% 的能源成本

      PowerSensor 是一种内置的“人体感应器”，能够通过传输和接收无线红外信号来确定用户是否就位，并在用户离开电脑时自动降低显示器的亮度，从而能够削减 80% 的电费并延长显示器的使用寿命

      SmartErgoBase 可实现人性化的人体工程学调节

      SmartErgoBase 可实现人性化的人体工程学调节

      SmartErgoBase 是一款彰显人体工程学带来的观赏舒适感并且具有线缆管理装置的显示器底座。底座的人性化高度、旋转、倾角和旋转角度可让显示器带来非常大的舒适感，以使人们在工作时能够放松紧张、疲惫的身躯；线缆管理改善了因线缆过多而导致的零乱情况，还您一片整洁、专业的工作空间。

      边框到书桌高度低，可带给您最舒适的阅读体验

      边框到书桌高度低，可带给您最舒适的阅读体验

      得益于先进的 SmartErgoBase，飞利浦显示器可降低到接近书桌的高度，以便为您提供最舒适的观看角度。如果您佩戴双光眼镜、三光眼镜或渐进片眼镜从事计算机工作，那么边框到书桌的低高度是适合您的完美解决方案。此外，它还允许不同身高的用户在使用显示器时设置自己偏爱的角度和高度，以帮助他们降低疲惫和劳累感。

      SmartImage Clinic 常见显示设置

      SmartImage 是飞利浦独有的一项先进技术，可以分析屏幕上显示的内容，而且根据显示器上显示的不同应用/图像，SmartImage 能够通过动态地实时调整亮度、对比度、颜色和清晰度优化显示内容。

      医用级电源，确保安全、低排放

      基本安全、必要性能和可靠性是专业临床环境的主要要求。与普通显示屏不同，为满足这些要求，飞利浦临床分析显示屏采用了特殊的医用级电源。其符合 EN/IEC 60601-1 标准，可确保基本安全和必要性能。此外，其还符合针对医用级电磁测试和兼容性的 EN/IEC 60601-1-2 附加标准。很多国家/地区、医院和诊所强制遵循这些标准要求。

      DisplayPort 通过一根长线缆提供音频和视频

      DisplayPort 是一种数字链接，可从 PC 到显示器实现双向连接，而无需任何转换。借助比 DVI 标准更强大的功能，其完全支持 15 米长线缆和 10.8 Gbps/秒的数据传输。凭借其高性能和零滞后时间，您可获得最快的成像率和刷新率 — 使得 DisplayPort 不仅成为普通办公室或家庭的最佳选择，而且也是高端游戏和电影及视频编辑等的理想之选。本产品通过使用各种适配器始终遵从互操作理念。

      带 4 个端口的 USB 集线器，连接更方便

      USB 集线器让用户可以方便地连接即插即用多媒体设备，如 USB 存储设备、相机、移动硬盘、网络摄像头、PDA、打印机和许多其它具有 USB 连接的设备。USB 2.0 集线器位于显示器上的便利位置，可方便地将 USB 2.0 信号传导至电脑。请注意，许多设备（如相机和硬盘）可能需要单独启动，因为显示器 USB 集线器不能满足它们的功率要求

      内置立体声扬声器支持多媒体功能

      显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式等设计，具体取决于型号和设计。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        IPS 技术
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        24 英寸 / 61 厘米
        有效显示区
        518.4（横向） x 324（纵向）
        宽高比
        16:10
        出色分辨率
        1920 x 1200，60Hz
        响应时间（标准）
        14  毫秒
        亮度
        300  cd/m²
        对比度（标准）
        1,000:1
        像素间距
        0.270 x 0.270 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        显示屏色彩
        16.7 M
        扫描频率
        24 - 94 千赫（水平）/ 48 -85 赫兹（垂直）
        sRGB
        Y
        画面效果增强
        SmartImage Clinic
        DICOM
        • 临床数字图像
        • DICOM 部分-14
        DICOM 校准亮度
        265  cd/m²

      • 连接

        信号输入
        • DisplayPort 1.2
        • DVI-D（数字，HDCP）
        • VGA（模拟）
        USB
        USB 2.0 x 4
        同步输入
        • 同步时呈绿色
        • 单独同步
        音频（输入/输出）
        • 电脑音频输入
        • 耳机输出
        内置扬声器
        2Wx2

      • 便利性

        方便用户
        • SmartImage Clinic
        • PowerSensor
        • 菜单
        • 打开/关闭电源
        • 4:3 / 宽屏
        控制软件
        SmartControl
        OSD 语言
        • 简体中文
        • 法语
        • 德语
        • 意大利语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 芬兰语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        高度调节
        130  毫米
        枢轴
        90 度
        旋转
        -65/65  度
        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        开启模式
        31.4 瓦（标准）
        待机模式
        0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        零功耗开关
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        外接电源
        100-240 伏交流电压，50-60 赫兹（医疗证书： IEC60601-1 / EN60601-1）

      • 尺寸

        带支座的产品（最大高度）
        555 x 550 x 244  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        555 x 388 x 65  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        632 x 457 x 286  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        6.97  千克
        不带支座的产品（千克）
        4.64  千克
        带包装的产品（千克）
        9.80  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20% - 80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        30,000  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • PowerSensor
        • RoHS
        • WEEE
        可回收包装材料
        100  %
        具体物质
        • 不含 PVC/BFR 的外壳
        • 不含汞
        • 不含铅

      • 合规性和标准

        EMC
        • IEC/EN60601-1-2
        • CE 标记
        安全
        • IEC/EN60601-1
        • CE 标记
        符合人体工程学/其他
        • JIS Z2801
        • TUV/GS
        • TUV Ergo
        • ISO 13485 认证
        • CCC
        • CECP
        • RCM
        • UL/cUL
        • 通过 TCO 认证

      • 机壳

        前边框
        白色
        后盖
        白色
        基座
        白色
        表面
        纹理结构

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          • 请注意：此显示屏并未认证是否可在患者附近使用。用于初步诊断目的责任由医院或诊所运营商一力承担。
          • DICOM 是 NEMA 针对医疗信息数字通信标准出版物的注册商标。
          • “IPS”字样/商标和相关技术专利均属于其各自的所有者。