Milk Twister 奶泡器
令人惊叹的丝绒般泡沫
飞利浦奶泡器让您可以在家里随意享受各种冷热咖啡饮品。得益于创新起泡器，您可以打造出令人惊叹的丝绒般顺滑奶泡，畅享令人垂涎的咖啡和牛奶饮品。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
令人惊叹的丝绒般泡沫
杯杯咖啡变得具有趣味
- 不黏涂层
- 适用于 120 毫升牛奶
- 足够制作 2 杯卡布奇诺
- 准备冷热奶泡
多功能：制作各种咖啡和牛奶饮品
不仅能制作各种美味的冷热咖啡饮品（如卡布奇诺和拿铁），还能制作令人垂涎的牛奶饮品（如奶茶）。
为各种咖啡饮品制作冷热奶泡
奶泡器让您可以在家里随意打造和享用拿铁玛琪朵、卡布奇诺或喜爱的冰咖啡等各种冷热咖啡饮品。
不黏涂层，易于清洁
飞利浦打奶器采用不黏涂层，清洁时仅需冲洗并用毛巾擦干即可。
易于使用，部件可用洗碗机清洗
飞利浦奶泡器的起泡器和盖子均可用洗碗机清洗，易于清洁。
足够 2 杯卡布奇诺咖啡使用的奶泡
飞利浦牛奶搅拌器的容量为120 毫升，使用它制备的奶泡足够制作出 2 杯卡布奇诺咖啡
不接电源，360 度基座，拿起和座放更轻松
您可将奶泡器从底座上轻松提起注入奶泡。圆形接口设计，将奶泡器放回底座同样容易。
单键式按钮，易于操作
这种奶泡器提供单键式按钮，易于操作。
技术规格
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原产地
- 产地
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中国
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技术规格
- 电线长度
-
0.75
m
- 电压
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220-240
V
- 容量
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120
ml
- 频率
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50
Hz
- 起泡时间
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130
s
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设计
- 颜色
-
沙漠绿
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重量和尺寸
- 包装尺寸（宽 x 厚 x 高）
-
151 x 151 x 217
mm
- 产品重量
-
0.6
kg
- 产品尺寸（宽x厚x高）
-
130 x 130 x 200
mm
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普通参数
- 舒适易用
-
自动关闭
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表面处理
- 机身材料
-
塑料
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
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可持续发展
- 冲煮功耗
-
420 - 500
W
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