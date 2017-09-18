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  • 令人惊叹的丝绒般泡沫 令人惊叹的丝绒般泡沫 令人惊叹的丝绒般泡沫

    Milk Twister 奶泡器

    CA6500/31

    令人惊叹的丝绒般泡沫

    飞利浦奶泡器让您可以在家里随意享受各种冷热咖啡饮品。得益于创新起泡器，您可以打造出令人惊叹的丝绒般顺滑奶泡，畅享令人垂涎的咖啡和牛奶饮品。

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    Milk Twister 奶泡器

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    令人惊叹的丝绒般泡沫

    杯杯咖啡变得具有趣味

    • 不黏涂层
    • 适用于 120 毫升牛奶
    • 足够制作 2 杯卡布奇诺
    • 准备冷热奶泡
    多功能：制作各种咖啡和牛奶饮品

    多功能：制作各种咖啡和牛奶饮品

    不仅能制作各种美味的冷热咖啡饮品（如卡布奇诺和拿铁），还能制作令人垂涎的牛奶饮品（如奶茶）。

    为各种咖啡饮品制作冷热奶泡

    为各种咖啡饮品制作冷热奶泡

    奶泡器让您可以在家里随意打造和享用拿铁玛琪朵、卡布奇诺或喜爱的冰咖啡等各种冷热咖啡饮品。

    不黏涂层，易于清洁

    不黏涂层，易于清洁

    飞利浦打奶器采用不黏涂层，清洁时仅需冲洗并用毛巾擦干即可。

    易于使用，部件可用洗碗机清洗

    易于使用，部件可用洗碗机清洗

    飞利浦奶泡器的起泡器和盖子均可用洗碗机清洗，易于清洁。

    足够 2 杯卡布奇诺咖啡使用的奶泡

    足够 2 杯卡布奇诺咖啡使用的奶泡

    飞利浦牛奶搅拌器的容量为120 毫升，使用它制备的奶泡足够制作出 2 杯卡布奇诺咖啡

    不接电源，360 度基座，拿起和座放更轻松

    不接电源，360 度基座，拿起和座放更轻松

    您可将奶泡器从底座上轻松提起注入奶泡。圆形接口设计，将奶泡器放回底座同样容易。

    单键式按钮，易于操作

    这种奶泡器提供单键式按钮，易于操作。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 技术规格

      电线长度
      0.75  m
      电压
      220-240  V
      容量
      120  ml
      频率
      50  Hz
      起泡时间
      130  s

    • 设计

      颜色
      荔枝粉

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（宽 x 厚 x 高）
      151 x 151 x 217  mm
      产品重量
      0.6  kg
      产品尺寸（宽x厚x高）
      130 x 130 x 200  mm

    • 普通参数

      舒适易用
      自动关闭

    • 表面处理

      机身材料
      塑料

    • 服务

      2 年全球保修

    • 可持续发展

      冲煮功耗
      420 - 500  W

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