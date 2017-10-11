浓缩咖啡机除垢剂
去除水垢，延长咖啡机的使用寿命
定期对咖啡机进行除垢处理对于保持其最佳性能并为您提供最佳口味的咖啡至关重要。请仅使用 Philips 除垢剂，确保您的 Philips 和 Saeco 设备获得最大使用寿命与安全性。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
去除水垢，延长咖啡机的使用寿命
- 1 个除垢周期
- 延长咖啡机的使用寿命
- 改善咖啡口感
完美清洁，延长咖啡机的使用寿命
飞利浦清洁剂能够有效清洁浓缩咖啡机中的所有水回路。
防止水垢在系统中积聚
水垢是咖啡机运行用水的自然组成部分。这款专用清洁剂可防止产品内积聚水垢，从而影响产品的性能和咖啡的味道。清洁剂效果显著，安全易用。
经认证的飞利浦除垢解决方案
飞利浦浓缩咖啡机清洁剂的出众配方可确保高效除垢，而不会损坏产品内部的易碎部件。
长时间保持咖啡口感
定期对您的飞利浦和 Saeco 浓缩咖啡机进行保养，可确保理想的口感和香醇度。
确保咖啡温度适合改善味道
清洁剂可去除水循环中积聚的水垢，水垢会吸收加热器的热量，导致咖啡温度降低。
只能使用飞利浦耗材
请仅使用飞利浦耗材，以确保您的飞利浦和 Saeco 设备能够实现最大使用寿命和安全性。
技术规格
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原产地
- 产地
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德国
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技术规格
- 包括
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1 瓶 250 毫升，可用于 1 个除垢周期
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重量和尺寸
- 数量
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250 毫升除垢解决方案
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