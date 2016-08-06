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  • 多达 5000 杯咖啡的除垢间隔* 多达 5000 杯咖啡的除垢间隔* 多达 5000 杯咖啡的除垢间隔*

    Saeco AquaClean 除垢和滤水器

    CA6903/20

    多达 5000 杯咖啡的除垢间隔*

    使用 Saeco 的水清洁滤水器，浓缩咖啡机在制作 5000 杯咖啡后，才需要除垢*。

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    Saeco AquaClean 除垢和滤水器

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    多达 5000 杯咖啡的除垢间隔*

    每个滤网均可让您轻松畅享 625 杯咖啡*！

    • 适用于 Saeco 浓缩咖啡机
    • 改善咖啡口感
    • 多达 5000 杯咖啡的除垢间隔*
    • 每 3 个月更换一次
    采用专利水流控制技术充分净化的洁净水

    采用专利水流控制技术充分净化的洁净水

    得益于专利水流控制技术，滤水器内的水需要经过更长的通道后才能进入全自动浓缩咖啡机。这可确保对洁净水进行更深层的净化，从而制作出香醇美味的咖啡。

    可滤除任何杂质的微孔过滤网

    可滤除任何杂质的微孔过滤网

    在冲煮过程中，任何细小颗粒都会对咖啡品质产生巨大的影响。微孔过滤网可防止杂质污染水，确保制作出的每一杯咖啡都新鲜、洁净且美味。

    凭借离子交换技术自然除钙

    凭借离子交换技术自然除钙

    离子交换技术可在水进入咖啡机之前清除其中的钙，防止形成水垢。如果按需及时更换滤网，每个滤网均可让您轻松畅享 625 杯咖啡*

    激活 AquaClean 可禁用除垢警报

    激活 AquaClean 可禁用除垢警报

    AquaClean 可确保仅经过过滤的纯净水才能进入您的全自动咖啡机，因此除垢警报会自动禁用。尽情享用回味无尽的醇正咖啡 - 在更换 8 次过滤网后，咖啡机才会重新激活除垢警报。请记住，配备 AquaClean 的咖啡机在水箱上贴有相关标签。

    得益于微孔过滤网，您的咖啡机不会出现任何堵塞

    现在，您可以尽情享受美好的咖啡时刻。微孔过滤网可防止杂质进入全自动咖啡机，从而确保水回路清洁并防止出现任何堵塞。

    通过卡入即用系统轻松激活过滤网

    您可以快速安装这一持久耐用的功能。只需将 AquaClean 过滤网插入 Saeco 全自动浓缩咖啡机的水箱内，然后通过用户界面激活它，您即可随时享用首批 5,000 杯醇正咖啡。在更换 8 次过滤网后，咖啡机才会重新启动除垢过程。与 AquaClean 滤水器兼容的自动浓缩咖啡机在水箱上贴有相关标签。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      瑞士

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（宽 x 厚 x 高）
      95x60x120  mm
      产品重量
      0.14  kg
      产品尺寸（宽x厚x高）
      85 x 40 x 87  mm

    • 表面处理

      机身材料
      塑料

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    • 基于咖啡机标示的 8 个替换滤芯。实际杯数取决于所选的咖啡口味、冲洗和清洁模式。

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