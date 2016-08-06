通过卡入即用系统轻松激活过滤网

您可以快速安装这一持久耐用的功能。只需将 AquaClean 过滤网插入 Saeco 全自动浓缩咖啡机的水箱内，然后通过用户界面激活它，您即可随时享用首批 5,000 杯醇正咖啡。在更换 8 次过滤网后，咖啡机才会重新启动除垢过程。与 AquaClean 滤水器兼容的自动浓缩咖啡机在水箱上贴有相关标签。