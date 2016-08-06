得益于专利水流控制技术，滤水器内的水需要经过更长的通道后才能进入全自动浓缩咖啡机。这可确保对洁净水进行更深层的净化，从而制作出香醇美味的咖啡。
在冲煮过程中，任何细小颗粒都会对咖啡品质产生巨大的影响。微孔过滤网可防止杂质污染水，确保制作出的每一杯咖啡都新鲜、洁净且美味。
离子交换技术可在水进入咖啡机之前清除其中的钙，防止形成水垢。如果按需及时更换滤网，每个滤网均可让您轻松畅享 625 杯咖啡*
AquaClean 可确保仅经过过滤的纯净水才能进入您的全自动咖啡机，因此除垢警报会自动禁用。尽情享用回味无尽的醇正咖啡 - 在更换 8 次过滤网后，咖啡机才会重新激活除垢警报。请记住，配备 AquaClean 的咖啡机在水箱上贴有相关标签。
现在，您可以尽情享受美好的咖啡时刻。微孔过滤网可防止杂质进入全自动咖啡机，从而确保水回路清洁并防止出现任何堵塞。
您可以快速安装这一持久耐用的功能。只需将 AquaClean 过滤网插入 Saeco 全自动浓缩咖啡机的水箱内，然后通过用户界面激活它，您即可随时享用首批 5,000 杯醇正咖啡。在更换 8 次过滤网后，咖啡机才会重新启动除垢过程。与 AquaClean 滤水器兼容的自动浓缩咖啡机在水箱上贴有相关标签。
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