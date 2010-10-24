单触式操作，为您即时留住动人时刻

绝不再错过另一个闪耀的时刻。借助飞利浦摄像机的快速启动时间，您几乎可以在精彩出现的时刻同时将其拍摄下来。得益于多个先进的功能，例如高速的处理器和专门的信号处理技术，您只要两秒便可启动飞利浦摄像机。机身上的按钮同样是为了简单而设计，因此您只需按一下按钮，便可以轻松摄录高清的录像。飞利浦摄像机随时准备好为您记录每一个充满惊喜的时刻，绝不错过任何一次感动。