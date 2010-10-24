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以高清留住和分享美好时光
只需按一下按钮，袖珍式飞利浦摄像机便可拍摄录像！通过在电视上或在线分享，以高清重温梦幻的时刻。集成的 USB 接口，轻松将您的摄像机与 PC/ Mac 建立连接。
拍摄高清 (720p) 视频并以高清电视广播一样的品质欣赏它们。“720”指屏幕上水平行显示分辨率的数字。“p”表示逐行扫描，或是行在各帧中相继出现。720p 提供的视频质量比普通手机和数码相机的质量要好得多。此外，飞利浦摄像机使用与蓝光光盘播放机和光盘一样的视频格式 – H.264。此高度先进的格式提供卓越的高清画质，为您用视频留住水晶般清彻的回忆。
绝不再错过另一个闪耀的时刻。借助飞利浦摄像机的快速启动时间，您几乎可以在精彩出现的时刻同时将其拍摄下来。得益于多个先进的功能，例如高速的处理器和专门的信号处理技术，您只要两秒便可启动飞利浦摄像机。机身上的按钮同样是为了简单而设计，因此您只需按一下按钮，便可以轻松摄录高清的录像。飞利浦摄像机随时准备好为您记录每一个充满惊喜的时刻，绝不错过任何一次感动。
借助内置的 Windows 软件，您可以轻松将影片发布到 YouTube、Facebook、Twitter 和 Vimeo 等网站上。对于 Mac 用户，您可以从 iLife 使用 iMovie 轻松地整理、编辑和共享。借助先进的压缩技术，飞利浦摄像机使用的高清视频格式 (H.264) 比任何其他标准的摄像机、数码相机和手机产生的文件都要小，而且不会损失任何视频质量，因此您可以更迅速地与朋友们一起分享！您也可以通过 iPhoto 和 Windows Movie Maker 等程序使用这些文件。