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车载音响系统

CE131/00
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    SDHC

    车载音响系统

    CE131/00

    在车中体验现场音乐

    飞利浦 CE131 让您可以在车中畅享来自 USB、SDHC 和便携式 MP3 播放器等多种来源的音乐。此系统具有可增强安全性的分离式防盗面板，以及在行车时起缓冲作用的防震保护。 查看所有优势

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      MAX 音效技术可以实现即时低音和高音增强，最大程度地提高音量性能。只需按一下按钮，即刻能够产生令人难忘的聆听体验。其精良的电路可以校正现有的声音和音量设置，并即时将低音、高音和音量无失真地提升到超越原声的高水平。声谱和音量明显放大，从而产生有效的音频增强效果，增大音乐的传播距离。

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      可拆卸式前面板，起安全防盗作用

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      技术规格

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        类型
        高对比度黑白 LCD（9 个字符）
        按键灯
        红色

      • 播放介质

        USB 闪存盘
        SD/SDHC 卡
        MP3 Link
        用于播放便携式 MP3 音乐
        通过后辅助装置连接的音乐设备

      • 音频播放

        压缩格式
        • MP3
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        支持 ID3 标签
        歌曲标题，艺术家，专辑
        MP3 比特率
        32-320kbps 和可调位速率
        USB 直放 / SD 模式
        • 播放/暂停
        • 快退/快进
        • 上一个/下一个
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        预设电台编号
        18(FM)，12(AM)

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        均衡器
        2 段
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        音效增强
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        输出功率 (MAX)
        50Wx4 声道
        输出功率 (RMS)
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      • 附件

        遥控器
        未提供
        用户手册
        • 巴西葡萄牙语
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        快速入门指南
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      • 电源

        电源
        12V 直流电压

      • 尺寸

        产品厚度
        140  毫米
        产品高度
        58  毫米
        产品宽度
        188  毫米
        底盘
        1 Din

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