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车载音响系统

CE151/00
  • 在车中体验现场音乐 在车中体验现场音乐 在车中体验现场音乐
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    SDHC

    车载音响系统

    CE151/00

    在车中体验现场音乐

    使用飞利浦 CE151，在车中畅享多种来源的音乐。借助内置蓝牙® 接收器，您可随时欣赏手机上的音乐，接听重要来电。此外，分离式防盗面板还可增强安全性。 查看所有优势

    车载音响系统

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    使用飞利浦 CE151，在车中畅享多种来源的音乐。借助内置蓝牙® 接收器，您可随时欣赏手机上的音乐，接听重要来电。此外，分离式防盗面板还可增强安全性。 查看所有优势

    在车中体验现场音乐

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    使用飞利浦 CE151，在车中畅享多种来源的音乐。借助内置蓝牙® 接收器，您可随时欣赏手机上的音乐，接听重要来电。此外，分离式防盗面板还可增强安全性。 查看所有优势

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      飞利浦革新的 Music Zone 技术让司机和乘客同时享受具有立体空间感的逼真音乐，宛如亲临现场聆听演唱者一样。用户可轻松将音乐聆听区在司机和乘客之间来回切换，以便在车内获得最佳音效。专用区域控制按钮提供三种预定义设置 — 左置、右置和前置（及所有）— 让您轻松动感地满足个人或乘客的聆听需求。

      动态低音增强能够以电子方式增强低音效果

      动态低音增强能够以电子方式增强低音效果

      通过激活动态低音增强 (DBB) 功能，低沉的低音频率能以电子方式得到增强，从而获得稳定的声音再现，当扬声器音量设置较低时效果尤其明显。您始终能够感受到震憾的低音效果。

      用于播放 MP3/WMA 的 USB 直放和 SDHC 卡插槽

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      凭借完备的文件传输功能，您可以通过内置 USB 直放和 SDHC 卡插槽，轻松下载更多数字音乐，享受便利和乐趣。

      用于通话和音乐传输的内置蓝牙接收器

      用于通话和音乐传输的内置蓝牙接收器

      借助蓝牙免提功能，您可在驾车时安全地使用移动电话，而不会错过任何重要来电。使用内置蓝牙® 接收器，您还可以方便地将音乐文件从手机传输到车载娱乐系统。

      按文件夹或歌曲浏览，实现即时搜索或快速访问

      按文件夹或歌曲浏览，实现即时搜索或快速访问

      此功能可让您通过浏览歌曲和文件夹更快速地查找曲目或专辑，这是 USB/SDHC 设备的一般内容。使用专用文件夹/歌曲按钮，只需三个简单步骤即可进行搜索 — 按文件夹/歌曲、旋转音量旋钮和按下选择。该简单过程查让您更快速、更轻松地搜索音乐，以便您将注意力集中在驾车上。

      可即时增强功率的 MAX 音效

      可即时增强功率的 MAX 音效

      MAX 音效技术可以实现即时低音和高音增强，最大程度地提高音量性能。只需按一下按钮，即刻能够产生令人难忘的聆听体验。其精良的电路可以校正现有的声音和音量设置，并即时将低音、高音和音量无失真地提升到超越原声的高水平。声谱和音量明显放大，从而产生有效的音频增强效果，增大音乐的传播距离。

      内置 50W x 4 功放器可呈现卓越音质

      内置 50W x 4 功放器可呈现卓越音质

      可拆卸式前面板，起安全防盗作用

      可拆卸式前面板，起安全防盗作用

      技术规格

      • 显示屏

        类型
        高对比度黑白 LCD（9 个字符）
        按键灯
        红色

      • 播放介质

        USB 闪存盘
        SD/SDHC 卡
        MP3 Link
        用于播放便携式 MP3 音乐
        通过后辅助装置连接的音乐设备
        蓝牙传输音乐

      • 音频播放

        压缩格式
        • MP3
        • WMA
        支持 ID3 标签
        歌曲标题，艺术家，专辑
        MP3 比特率
        32-320kbps 和可调位速率
        USB 直放 / SD 模式
        • 播放/暂停
        • 快退/快进
        • 上一个/下一个
        • 重放
        • 随机

      • 调谐器/接收/发送

        调谐波段
        • AM
        • FM 立体声
        自动数字调谐
        调谐增强
        自动搜索和存储
        预设电台编号
        18(FM)，12(AM)

      • 声音

        均衡器
        2 段
        均衡器设置
        • 简约欧式
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        • 用户定义
        音效增强
        • MAX 音效
        • 动态低音增强
        • Music zone
        输出功率 (MAX)
        50Wx4 声道
        输出功率 (RMS)
        22Wx4 声道（4 欧姆，10% T.H.D.）

      • 连接

        麦克风
        内置麦克风
        前置放大器输出
        2 对 RCA(L/R)
        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • 免提
        蓝牙形式
        2.0+EDR
        硬线静音
        硬线遥控输入

      • 安全性/防盗

        前面板
        可分离

      • 附件

        遥控器
        超薄遥控器，带电池
        用户手册
        • 巴西葡萄牙语
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        快速入门指南
        巴西葡萄牙语、英语、西班牙语、中文

      • 功率

        电源
        12V 直流电压

      • 尺寸

        产品厚度
        140  毫米
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        58  毫米
        产品宽度
        188  毫米
        底盘
        1 Din

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