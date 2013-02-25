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CED1600/98
在车中体验带视频的现场音乐
飞利浦 CED1600 具有适合播放视频和照片的 6.2 英寸全彩色显示屏，是您在路途中的绝佳娱乐伴侣。您可以尽情欣赏多种来源中的电影和音乐，且绝不会错过任何一个电话。
15.7 厘米（6.2 英寸）触摸屏
飞利浦革新的 FullSound 飞声技术能够忠实再现 MP3 压缩音乐的声音细节，极大地丰富和增强音乐效果，让您体验到无失真的纯粹音质。FullSound 飞声技术基于音频后期处理算法，它结合了飞利浦在重现音乐方面的著名专业技艺和新一代数字信号处理器，因而能够产生更饱满、更深沉、更震撼的低音效果，更清晰的歌声和乐器声，以及更丰富的细节音效。重新发现 MP3 压缩音乐，逼真音质将触动您的灵魂，拨动您的心弦。
飞利浦革新的 Music Zone 技术让司机和乘客同时享受具有立体空间感的逼真音乐，宛如亲临现场聆听演唱者一样。用户可轻松将音乐聆听区在司机和乘客之间来回切换，以便在车内获得最佳音效。专用区域控制按钮提供三种预定义设置 — 左置、右置和前置（及所有）— 让您轻松动感地满足个人或乘客的聆听需求。
MAX 音效技术可以实现即时低音和高音增强，最大程度地提高音量性能。只需按一下按钮，即刻能够产生令人难忘的聆听体验。其精良的电路可以校正现有的声音和音量设置，并即时将低音、高音和音量无失真地提升到超越原声的高水平。声谱和音量明显放大，从而产生有效的音频增强效果，增大音乐的传播距离。