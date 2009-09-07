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车载娱乐系统

CED228/98
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    车载娱乐系统

    CED228/98

    在路途中轻松自如地欣赏音乐和视频

    使用飞利浦 CED228，在路途中尽情欣赏多种来源的电影、音乐和照片。本系统还具有可增强安全性的分离式防盗面板，以及在行车时起缓冲作用的防震保护。

    车载娱乐系统

    在路途中轻松自如地欣赏音乐和视频

    使用飞利浦 CED228，在路途中尽情欣赏多种来源的电影、音乐和照片。本系统还具有可增强安全性的分离式防盗面板，以及在行车时起缓冲作用的防震保护。

    在路途中轻松自如地欣赏音乐和视频

    使用飞利浦 CED228，在路途中尽情欣赏多种来源的电影、音乐和照片。本系统还具有可增强安全性的分离式防盗面板，以及在行车时起缓冲作用的防震保护。

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    在路途中轻松自如地欣赏音乐和视频

    使用飞利浦 CED228，在路途中尽情欣赏多种来源的电影、音乐和照片。本系统还具有可增强安全性的分离式防盗面板，以及在行车时起缓冲作用的防震保护。

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      通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放机中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放机插入音响系统即可开始欣赏音乐。

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      该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD+/-R 可接受两种普通的可录制 DVD 格式。同样，DVD+/-RW 可处理两种普通的可重写光盘类型。由于分辨率更高，SVCD（超级 VCD）所能呈现的画面清晰度远优于 VCD。MPEG4 旨在以更低的数据速率和更小的文件占用空间，提供 DVD 画质的视频 (MPEG-2)。DivX 编解码器是一种先进的基于 MPEG4 的视频压缩技术，可在压缩数字视频的同时保证较高的画质。

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      技术规格

      • 图片/显示

        显示屏类型
        LCD TFT
        屏幕对角线尺寸
        3 英寸
        分辨率
        400（宽）x 240（高）x 3(RGB)
        亮度
        400  堪/平方米
        对比度（标准）
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      • 视频播放

        播放媒介
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        • Video CD
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