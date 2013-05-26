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CED230/98
在车中体验身临现场般的音乐和视频
使用飞利浦 CED230X，在路途中尽情欣赏多种来源的电影、音乐和照片。本系统还具有可增强安全性的分离式防盗面板，以及在行车时起缓冲作用的防震保护。
7.6 厘米（3 英寸）宽屏幕
DVD
MAX 音效技术可以实现即时低音增强，最大程度地提高音量性能，只需按一下按钮，即刻能够产生令人难忘的聆听体验。其精良的电路可以校正现有的声音和音量设置，并即时将低音和音量无失真地提升到最高水平。声谱和音量明显放大，从而产生有效的音频增强效果，增大音乐的传播距离。
飞利浦革新的 Music Zone 技术让司机和乘客同时享受具有立体空间感的逼真音乐，宛如亲临现场聆听演唱者一样。用户可轻松将音乐聆听区在司机和乘客之间来回切换，以便在车内获得最佳音效。专用区域控制按钮提供三种预定义设置 — 左置、右置和前置（及所有）— 让您轻松动感地满足个人或乘客的聆听需求。
通过激活动态低音增强 (DBB) 功能，低沉的低音频率能以电子方式得到增强，从而获得稳定的声音再现，当扬声器音量设置较低时效果尤其明显。您始终能够感受到震憾的低音效果。
请不要以超过 85 分贝的音量频繁使用本装置，因为这样可能损害您的听力。