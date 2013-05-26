MAX 音效技术可以实现即时低音增强，最大程度地提高音量性能，只需按一下按钮，即刻能够产生令人难忘的聆听体验。其精良的电路可以校正现有的声音和音量设置，并即时将低音和音量无失真地提升到最高水平。声谱和音量明显放大，从而产生有效的音频增强效果，增大音乐的传播距离。
飞利浦革新的 Music Zone 技术让司机和乘客同时享受具有立体空间感的逼真音乐，宛如亲临现场聆听演唱者一样。用户可轻松将音乐聆听区在司机和乘客之间来回切换，以便在车内获得最佳音效。专用区域控制按钮提供三种预定义设置 — 左置、右置和前置（及所有）— 让您轻松动感地满足个人或乘客的聆听需求。
通过激活动态低音增强 (DBB) 功能，低沉的低音频率能以电子方式得到增强，从而获得稳定的声音再现，当扬声器音量设置较低时效果尤其明显。您始终能够感受到震憾的低音效果。
该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD+/-R 可接受两种普通的可录制 DVD 格式。同样，DVD+/-RW 可处理两种普通的可重写光盘类型。由于分辨率更高，SVCD（超级 VCD）所能呈现的画面清晰度远优于 VCD。MPEG4 旨在以更低的数据速率和更小的文件占用空间，提供 DVD 画质的视频 (MPEG-2)。DivX 编解码器是一种先进的基于 MPEG4 的视频压缩技术，可在压缩数字视频的同时保证较高的画质。
特大显示屏使您能够轻松编辑照片和访问控制菜单。
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