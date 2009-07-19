在路途中轻松自如地欣赏音乐和视频
使用飞利浦 CED320，在路途中尽情欣赏多种来源的电影、音乐和照片。本系统还具有可增强安全性的分离式防盗面板，以及在行车时起缓冲作用的防震保护。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
在路途中轻松自如地欣赏音乐和视频
使用飞利浦 CED320，在路途中尽情欣赏多种来源的电影、音乐和照片。本系统还具有可增强安全性的分离式防盗面板，以及在行车时起缓冲作用的防震保护。
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使用飞利浦 CED320，在路途中尽情欣赏多种来源的电影、音乐和照片。本系统还具有可增强安全性的分离式防盗面板，以及在行车时起缓冲作用的防震保护。
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在路途中轻松自如地欣赏音乐和视频
使用飞利浦 CED320，在路途中尽情欣赏多种来源的电影、音乐和照片。本系统还具有可增强安全性的分离式防盗面板，以及在行车时起缓冲作用的防震保护。
通过激活动态低音增强 (DBB) 功能，低沉的低音频率能以电子方式得到增强，从而获得稳定的声音再现，当扬声器音量设置较低时效果尤其明显。您始终能够感受到震憾的低音效果。
通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放机中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放机插入音响系统即可开始欣赏音乐。
该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD+/-R 可接受两种普通的可录制 DVD 格式。同样，DVD+/-RW 可处理两种普通的可重写光盘类型。由于分辨率更高，SVCD（超级 VCD）所能呈现的画面清晰度远优于 VCD。MPEG4 旨在以更低的数据速率和更小的文件占用空间，提供 DVD 画质的视频 (MPEG-2)。DivX 编解码器是一种先进的基于 MPEG4 的视频压缩技术，可在压缩数字视频的同时保证较高的画质。
凭借完备的文件传输功能，您可以通过内置 USB 直放和 SDHC 卡插槽，轻松享受访问更多音乐、视频和照片的便利和乐趣。
彩色液晶显示屏让图像栩栩如生，它能以丰富逼真的细节、打印照片般鲜艳的色彩效果呈现您的珍贵照片、最爱影片和音乐。16:9 宽屏幕宽高比普遍适用于高清数字电视。原始 16:9 宽高比意味着视频图像的顶部和底部没有黑条；也不需要更改画面格式以适合不同的屏幕尺寸，不会因画面缩放而影响画质。
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