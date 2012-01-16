在车中体验带视频的现场音乐
飞利浦 CED780 具有适合播放视频和照片的 17.8 厘米（7 英寸）全彩色显示屏，是您爱车中的终极娱乐系统。借助内置蓝牙® 接收器，您可以尽情欣赏多种来源的电影和音乐，绝不会错过任何一个电话。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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在车中体验带视频的现场音乐
飞利浦 CED780 具有适合播放视频和照片的 17.8 厘米（7 英寸）全彩色显示屏，是您爱车中的终极娱乐系统。借助内置蓝牙® 接收器，您可以尽情欣赏多种来源的电影和音乐，绝不会错过任何一个电话。 查看所有优势
飞利浦革新的 Fullsound 技术能够忠实再现 MP3 压缩音乐的声音细节，极大地丰富和增强音乐效果，让您体验到无失真的纯粹音质。Fullsound 基于音频后期处理算法，它结合了飞利浦在重现音乐方面的著名专业技艺和新一代数字信号处理器，因而能够产生更饱满、更深沉、更震撼的低音效果，更清晰的歌声和乐器声，以及更丰富的细节音效。重新发现 MP3 压缩音乐，逼真音质将触动您的灵魂，拨动您的心弦。
飞利浦革新的 Music Zone 技术让司机和乘客同时享受具有立体空间感的逼真音乐，宛如亲临现场聆听演唱者一样。用户可轻松将音乐聆听区在司机和乘客之间来回切换，以便在车内获得最佳音效。专用区域控制按钮提供三种预定义设置 — 左置、右置和前置（及所有）— 让您轻松动感地满足个人或乘客的聆听需求。
凭借完备的文件传输功能，您可以通过内置 USB 直放和 SDHC 卡插槽，轻松下载更多数字音乐，享受便利和乐趣。
MAX 音效技术可以实现即时低音和高音增强，最大程度地提高音量性能。只需按一下按钮，即刻能够产生令人难忘的聆听体验。其精良的电路可以校正现有的声音和音量设置，并即时将低音、高音和音量无失真地提升到超越原声的高水平。声谱和音量明显放大，从而产生有效的音频增强效果，增大音乐的传播距离。
借助蓝牙免提功能，您可在驾车时安全地使用移动电话，而不会错过任何重要来电。使用内置蓝牙® 接收器，您还可以方便地将音乐文件从手机传输到车载娱乐系统。
该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD+/-R 可接受两种普通的可录制 DVD 格式。同样，DVD+/-RW 可处理两种普通的可重写光盘类型。由于分辨率更高，SVCD（超级 VCD）所能呈现的画面清晰度远优于 VCD。MPEG4 旨在以更低的数据速率和更小的文件占用空间，提供 DVD 画质的视频 (MPEG-2)。DivX 编解码器是一种先进的基于 MPEG4 的视频压缩技术，可在压缩数字视频的同时保证较高的画质。
该均衡器提供了 11 段不同频率（63 赫兹、100 赫兹、160 赫兹、250 赫兹、400 赫兹、630 赫兹、1 千赫、2 千赫、4 千赫、8 千赫和 16 千赫），让您可以自由调整适合您车厢的低音、中音和高音音效。另外，均衡器可以保存您最喜欢的均衡器设置，方便您下次轻松调用。在飞利浦的帮助下，您在车厢内可以随时欣赏到您想要的完美音质。
这款飞利浦车载娱乐系统让您高枕无忧。只要按一下按钮，前面板就能拆卸，您便可以将其隐藏或随身携带。外形酷似基本装置的主机可降低车辆被盗的风险。现在，无论您到哪里，都可以放心地停放您的爱车了。
带有高分辨率显示屏的飞利浦 CarStudio 车载 AV 系统具有 WVGA（800x480 像素）液晶面板。显示屏清晰明亮，可为智能用户界面和各种多媒体来源（包括 DVD）中的视频播放提供最清晰的画面。此功能还可让您通过幻灯片完美地欣赏您最喜爱的照片。另外，它提供不同的背景和颜色主题选择，让您在车内营造舒适惬意的完美氛围。
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