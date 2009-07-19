旅途中流畅的音乐享受

飞利浦 CEM220 让您可以在车中畅享来自 CD、USB、SD 和便携式 MP3 播放机等多种来源的音乐。它具有可增强安全性的分离式防盗面板，以及在行车时起缓冲作用的防震保护。