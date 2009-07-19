车载娱乐系统 CEM220/98
旅途中流畅的音乐享受
飞利浦 CEM220 让您可以在车中畅享来自 CD、USB、SD 和便携式 MP3 播放机等多种来源的音乐。它具有可增强安全性的分离式防盗面板，以及在行车时起缓冲作用的防震保护。
官方建议零售价: ￥430.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
旅途中流畅的音乐享受
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旅途中流畅的音乐享受
飞利浦 CEM220 让您可以在车中畅享来自 CD、USB、SD 和便携式 MP3 播放机等多种来源的音乐。它具有可增强安全性的分离式防盗面板，以及在行车时起缓冲作用的防震保护。
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旅途中流畅的音乐享受
飞利浦 CEM220 让您可以在车中畅享来自 CD、USB、SD 和便携式 MP3 播放机等多种来源的音乐。它具有可增强安全性的分离式防盗面板，以及在行车时起缓冲作用的防震保护。
旅途中流畅的音乐享受
可播放 CD、MP3 和 WMA 音乐
动态低音增强能够以电子方式增强低音效果
通过激活动态低音增强 (DBB) 功能，低沉的低音频率能以电子方式得到增强，从而获得稳定的声音再现，当扬声器音量设置较低时效果尤其明显。您始终能够感受到震憾的低音效果。
用于播放 MP3/WMA 的 USB 直放和 SD 卡插槽
凭借完备的文件传输功能，您可以通过内置 USB 直放和 SD 卡插槽，轻松下载更多数字音乐，享受便利和乐趣。
技术规格
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显示屏
- 类型
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高对比度黑白 LCD（8 个字符）
- 按键灯
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蓝色/红色
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音频播放
- 播放媒介
-
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CD
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CD-R
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CD-RW
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MP3-CD
-
WMA
-
WMA-CD
- 压缩格式
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- 光盘播放模式
-
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快进/快退
-
曲目浏览
-
下一首/上一首歌曲集搜索
-
下一首/上一首曲目搜索
- MP3 比特率
-
32-320kbps 和可调位速率
- 支持 ID3 标签
-
歌曲标题，艺术家，专辑
- USB 直放 / SD 模式
-
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播放/暂停
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快退/快进
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上一个/下一个
-
重放
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随机
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调谐器/接收/发送
- 调谐波段
-
- 预设电台编号
-
18(FM)，12(AM)
- 自动数字调谐
-
是
- 调谐增强
-
自动搜索和存储
-
音响
- 均衡器
-
3 波段
- 均衡器设置
-
-
经典
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爵士
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流行乐
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摇滚
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平滑
-
最佳
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电子乐
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用户定义
- 输出功率 (MAX)
-
50Wx4 声道
- 音效增强
-
动态低音增强
- 输出功率 (RMS)
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24Wx4 声道（4 欧姆，10% T.H.D.）
-
连接
- USB
-
USB 2.0 Host
- MP3-Link
-
用于播放便携式 MP3 音乐
- 存储卡
-
- 低音扬声器前置放大器输出
-
具有增益控制
- 前置放大器输出
-
1 副 RCA(L/R)
-
安全/防盗
- 前面板
-
可拆卸，下翻式
- 显示黑屏
-
可选择 10/20 秒
-
附件
- 遥控器
-
超薄遥控器，带电池
- 快速入门指南
-
英语
- 用户手册
-
英语
-
电源
- 电源
-
12V 直流电压
-
尺寸
- 产品厚度
-
190
毫米
- 产品高度
-
58
毫米
- 产品宽度
-
188
毫米
- 底盘
-
1 Din
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