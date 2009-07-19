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车载娱乐系统

CEM250/98
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    车载娱乐系统

    CEM250/98

    旅途中流畅的音乐享受

    使用飞利浦 CEM250，在车中畅享多种来源的音乐。借助蓝牙® 接收器，您可随时欣赏手机上的音乐，接听重要来电。此外，分离式防盗面板还可增强安全性。

    车载娱乐系统

    旅途中流畅的音乐享受

    使用飞利浦 CEM250，在车中畅享多种来源的音乐。借助蓝牙® 接收器，您可随时欣赏手机上的音乐，接听重要来电。此外，分离式防盗面板还可增强安全性。

    旅途中流畅的音乐享受

    使用飞利浦 CEM250，在车中畅享多种来源的音乐。借助蓝牙® 接收器，您可随时欣赏手机上的音乐，接听重要来电。此外，分离式防盗面板还可增强安全性。

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    旅途中流畅的音乐享受

    使用飞利浦 CEM250，在车中畅享多种来源的音乐。借助蓝牙® 接收器，您可随时欣赏手机上的音乐，接听重要来电。此外，分离式防盗面板还可增强安全性。

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      用于播放 MP3/WMA 的 USB 直放和 SD 卡插槽

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      内置 50W x 4 功放器可呈现卓越音质

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      可拆卸下翻式前面板，起安全防盗作用

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      直观界面，导航更方便

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      技术规格

      • 显示屏

        类型
        高对比度彩色 LCD（8 个字符）
        按键灯
        蓝色/红色

      • 音频播放

        播放媒介
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA
        • WMA-CD
        压缩格式
        • MP3
        • WMA
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        光盘播放模式
        • 快进/快退
        • 曲目浏览
        • 下一首/上一首歌曲集搜索
        • 下一首/上一首曲目搜索
        MP3 比特率
        32-320kbps 和可调位速率
        支持 ID3 标签
        歌曲标题，艺术家，专辑
        USB 直放 / SD 模式
        • 播放/暂停
        • 快退/快进
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        • 重放
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      • 调谐器/接收/发送

        调谐波段
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        快速入门指南
        英语
        用户手册
        英语

      • 电源

        电源
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      • 尺寸

        产品厚度
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        188  毫米
        底盘
        1 Din

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