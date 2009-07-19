旅途中流畅的音乐享受
使用飞利浦 CEM250，在车中畅享多种来源的音乐。借助蓝牙® 接收器，您可随时欣赏手机上的音乐，接听重要来电。此外，分离式防盗面板还可增强安全性。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
旅途中流畅的音乐享受
使用飞利浦 CEM250，在车中畅享多种来源的音乐。借助蓝牙® 接收器，您可随时欣赏手机上的音乐，接听重要来电。此外，分离式防盗面板还可增强安全性。
旅途中流畅的音乐享受
使用飞利浦 CEM250，在车中畅享多种来源的音乐。借助蓝牙® 接收器，您可随时欣赏手机上的音乐，接听重要来电。此外，分离式防盗面板还可增强安全性。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
旅途中流畅的音乐享受
使用飞利浦 CEM250，在车中畅享多种来源的音乐。借助蓝牙® 接收器，您可随时欣赏手机上的音乐，接听重要来电。此外，分离式防盗面板还可增强安全性。
通过激活动态低音增强 (DBB) 功能，低沉的低音频率能以电子方式得到增强，从而获得稳定的声音再现，当扬声器音量设置较低时效果尤其明显。您始终能够感受到震憾的低音效果。
凭借完备的文件传输功能，您可以通过内置 USB 直放和 SD 卡插槽，轻松下载更多数字音乐，享受便利和乐趣。
借助蓝牙® 免提功能，您可在驾车时安全地使用移动电话，而不会错过任何重要来电。使用内置蓝牙® 接收器，您还可以方便地将音乐文件从手机传输到车载娱乐系统。
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