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车载音响系统

CEM3000/00
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    车载音响系统

    CEM3000/00

    旅途中流畅的音乐享受

    借助飞利浦车载音频系统，享受来自您的 iPhone/iPod、CD 或 USB 设备的宏亮音乐。带给耳朵低沉的低音与 MAX 音效，让您看到艳丽的彩色液晶显示屏呈现的个性化背光颜色。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥757.00

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      可即时增强功率的 MAX 音效

      可即时增强功率的 MAX 音效

      MAX 音效技术可以实现即时低音增强，最大程度地提高音量性能，只需按一下按钮，即刻能够产生令人难忘的聆听体验。其精良的电路可以校正现有的声音和音量设置，并即时将低音和音量无失真地提升到最高水平。声谱和音量明显放大，从而产生有效的音频增强效果，增大音乐的传播距离。

      动态低音增强能够以电子方式增强低音效果

      动态低音增强能够以电子方式增强低音效果

      通过激活动态低音增强 (DBB) 功能，低沉的低音频率能以电子方式得到增强，从而获得稳定的声音再现，当扬声器音量设置较低时效果尤其明显。您始终能够感受到震憾的低音效果。

      按文件夹或歌曲浏览，实现即时搜索或快速访问

      按文件夹或歌曲浏览，实现即时搜索或快速访问

      此功能可让您通过浏览歌曲和文件夹更快速地查找曲目或专辑，这是 USB/SDHC 设备的一般内容。使用专用文件夹/歌曲按钮，只需三个简单步骤即可进行搜索 — 按文件夹/歌曲、旋转音量旋钮和按下选择。该简单过程查让您更快速、更轻松地搜索音乐，以便您将注意力集中在驾车上。

      直接欣赏便携式 USB 闪存盘中的 MP3/WMA 音乐。

      直接欣赏便携式 USB 闪存盘中的 MP3/WMA 音乐。

      只需将设备插入飞利浦 Hi-Fi 系统上的 USB 端口，您就可以直接从设备上播放数码音乐，与您的家人和朋友共享快乐时光。

      用于播放音乐的 CD 播放机和 MP3 Link

      用于播放音乐的 CD 播放机和 MP3 Link

      内置 50W x 4 功放器可呈现卓越音质

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      高对比度的液晶显示屏，具有 32K 炫彩灯

      高对比度的液晶显示屏，具有 32K 炫彩灯

      可拆卸式前面板可起到安全防盗作用

      可拆卸式前面板可起到安全防盗作用

      可播放 iPod / iPhone 音乐并为其充电

      从您的 iPod / iPhone 播放您喜爱的音乐。只要将您的 iPod / iPhone 其插接到底座，它就会开始充电，因此您总是可以随时使用。

      技术规格

      • 显示屏

        类型
        高对比度的液晶显示屏，具有 32K 色亮度（11 字符）
        按键灯
        白色

      • 音频播放

        播放媒介
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA
        • WMA-CD
        • USB 闪存盘
        压缩格式
        • MP3
        • WMA
        光盘播放模式
        • 快进/快退
        • 曲目浏览
        • 下一首/上一首歌曲集搜索
        • 下一首/上一首曲目搜索
        支持 ID3 标签
        歌曲标题，艺术家，专辑
        MP3 比特率
        32-320kbps 和可调位速率
        USB 直放模式
        • 播放/暂停
        • 上一个/下一个
        • 快退/快进
        • 重放
        • 随机

      • 调谐器/接收/发送

        调谐波段
        • AM
        • FM 立体声
        自动数字调谐
        调谐增强
        自动搜索和存储
        预设电台编号
        18(FM)，12(AM)
        RDS
        • 电台名称
        • 电台信息
        • 广播文本
        • 节目类型
        • 新闻
        • 新闻和交通信息
        • RDS 时钟设定

      • 声音

        均衡器
        3 波段
        均衡器设置
        • 简约欧式
        • 爵士
        • 流行乐
        • 摇滚
        • 平滑
        • 最佳
        • 电子乐
        • 用户定义
        音效增强
        • MAX 音效
        • 动态低音增强
        输出功率 (MAX)
        50Wx4 声道
        输出功率 (RMS)
        24Wx4 声道（4 欧姆，10% T.H.D.）

      • 连接

        USB
        USB 2.0 Host
        MP3-Link
        用于播放便携式 MP3 音乐
        前置放大器输出
        2 对 RCA(L/R)
        低音扬声器前置放大器输出
        具有增益控制

      • 安全性/防盗

        前面板
        可分离
        显示黑屏
        可选择 10/20 秒

      • 附件

        遥控器
        超薄遥控器，带电池
        用户手册
        • 巴西葡萄牙语
        • 西班牙语
        快速入门指南
        英语、繁体中文、巴西葡萄牙语、西班牙语

      • 电源

        电源
        12V 直流电压

      • 尺寸

        产品厚度
        190  毫米
        产品高度
        58  毫米
        产品宽度
        188  毫米
        底盘
        1 Din

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