按文件夹或歌曲浏览，实现即时搜索或快速访问

此功能可让您通过浏览歌曲和文件夹更快速地查找曲目或专辑，这是 USB/SDHC 设备的一般内容。使用专用文件夹/歌曲按钮，只需三个简单步骤即可进行搜索 — 按文件夹/歌曲、旋转音量旋钮和按下选择。该简单过程查让您更快速、更轻松地搜索音乐，以便您将注意力集中在驾车上。