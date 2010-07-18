旅途中流畅的音乐享受
借助飞利浦车载音频系统，享受来自您的 iPhone/iPod、CD 或 USB 设备的宏亮音乐。带给耳朵低沉的低音与 MAX 音效，让您看到艳丽的彩色液晶显示屏呈现的个性化背光颜色。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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旅途中流畅的音乐享受
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MAX 音效技术可以实现即时低音增强，最大程度地提高音量性能，只需按一下按钮，即刻能够产生令人难忘的聆听体验。其精良的电路可以校正现有的声音和音量设置，并即时将低音和音量无失真地提升到最高水平。声谱和音量明显放大，从而产生有效的音频增强效果，增大音乐的传播距离。
通过激活动态低音增强 (DBB) 功能，低沉的低音频率能以电子方式得到增强，从而获得稳定的声音再现，当扬声器音量设置较低时效果尤其明显。您始终能够感受到震憾的低音效果。
此功能可让您通过浏览歌曲和文件夹更快速地查找曲目或专辑，这是 USB/SDHC 设备的一般内容。使用专用文件夹/歌曲按钮，只需三个简单步骤即可进行搜索 — 按文件夹/歌曲、旋转音量旋钮和按下选择。该简单过程查让您更快速、更轻松地搜索音乐，以便您将注意力集中在驾车上。
只需将设备插入飞利浦 Hi-Fi 系统上的 USB 端口，您就可以直接从设备上播放数码音乐，与您的家人和朋友共享快乐时光。
从您的 iPod / iPhone 播放您喜爱的音乐。只要将您的 iPod / iPhone 其插接到底座，它就会开始充电，因此您总是可以随时使用。
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