去除有毒气体的速度提升 100%

传统的过滤网将密集的碳层堆叠以捕获有毒气体。但这种方法会阻挡气流，从而使过滤速度较慢。凭借 10 多年来在空气净化方面的研究，飞利浦精心打造了一种能够克服这一限制的突破性设计。化学气体强效过滤网解决了这一问题，它采用与众不同的风道设计，在较快速度下具有出色的吸收性能。现在，您可以以 2 倍于 SelectFilter Plus 的速度去除汽车中的有毒气体。