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让您在车上自由呼吸新鲜空气
化学气体强效过滤网可锁定和中和有毒气体化学物质，效率是 SelectFilter Plus 的两倍。飞利浦专利 HESA 技术在去除甲醛、甲苯、总挥发性有机物、异味和废气方面表现十分出色。
中和有毒化学物质
甲醛去除速度提高 2 倍
专利 HESA 技术
您对新车的异味了解吗？这不是成功的味道，而是车内化学物质的气味。这些有毒气体包括由车内饰中使用的塑料材料和内饰表面所散发的化学物质。同时汽车尾气、工业污染和其他散发异味的物质也包含其中。化学气体强效过滤网是一款专为更高效地去除目标有毒化学物质（如甲醛、甲苯、总挥发性有机物、二氧化硫、二氧化氮和臭氧）而设计的高性能过滤网。
传统的过滤网将密集的碳层堆叠以捕获有毒气体。但这种方法会阻挡气流，从而使过滤速度较慢。凭借 10 多年来在空气净化方面的研究，飞利浦精心打造了一种能够克服这一限制的突破性设计。化学气体强效过滤网解决了这一问题，它采用与众不同的风道设计，在较快速度下具有出色的吸收性能。现在，您可以以 2 倍于 SelectFilter Plus 的速度去除汽车中的有毒气体。
HESA 过滤网技术专为去除车内的有害气体和异味而设计。当空气通过过滤网时，即使是很小的分子化学物质，与众不同的活性炭处理技术也可以很高效地进行中和。经测试，符合工业标准，事实证明，化学气体强效过滤网可以更好地去除甲醛、甲苯和总挥发性有机物（及新车内的难闻气味）。因此，在驾驶车辆时，您和您的家人可以呼吸到更健康的空气。
在中国获得专利，目前正在申请全球专利。