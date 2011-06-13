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车载资讯娱乐系统

CID3610/00
  • 超清晰显示屏带来优越的观影和导航体验 超清晰显示屏带来优越的观影和导航体验 超清晰显示屏带来优越的观影和导航体验
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    Bluetooth

    车载资讯娱乐系统

    CID3610/00

    超清晰显示屏带来优越的观影和导航体验

    在驾车过程中享受飞利浦车载娱乐系统 CID2680，展现真我风格。带触摸面板的 16.5 厘米（6.5 英寸）全彩色 WVGA 显示屏、内置导航系统以及用于通话和音乐传输的蓝牙® 功能，在长途驾驶中，享受更愉快的娱乐。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥13,800.00

    车载资讯娱乐系统

    超清晰显示屏带来优越的观影和导航体验

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      动态低音增强能够以电子方式增强低音效果

      动态低音增强能够以电子方式增强低音效果

      通过激活动态低音增强 (DBB) 功能，低沉的低音频率能以电子方式得到增强，从而获得稳定的声音再现，当扬声器音量设置较低时效果尤其明显。您始终能够感受到震憾的低音效果。

      播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 和 MPEG4 影片

      播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 和 MPEG4 影片

      该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD+/-R 可接受两种普通的可录制 DVD 格式。同样，DVD+/-RW 可处理两种普通的可重写光盘类型。由于分辨率更高，SVCD（超级 VCD）所能呈现的画面清晰度远优于 VCD。MPEG4 旨在以更低的数据速率和更小的文件占用空间，提供 DVD 画质的视频 (MPEG-2)。DivX 编解码器是一种先进的基于 MPEG4 的视频压缩技术，可在压缩数字视频的同时保证较高的画质。

      用于播放音乐和视频的 USB 直放和 SDHC 卡插槽

      用于播放音乐和视频的 USB 直放和 SDHC 卡插槽

      凭借完备的文件传输功能，您可以通过内置 USB 直放和 SDHC 卡插槽，轻松享受访问更多音乐、视频和照片的便利和乐趣。

      用于通话和音乐传输的内置蓝牙接收器

      用于通话和音乐传输的内置蓝牙接收器

      借助蓝牙免提功能，您可在驾车时安全地使用移动电话，而不会错过任何重要来电。使用内置蓝牙® 接收器，您还可以方便地将音乐文件从手机传输到车载娱乐系统。

      AV 输入，可方便地播放便携式视频和音乐

      AV 输入，可方便地播放便携式视频和音乐

      内置 50W x 4 功放器可呈现卓越音质

      内置 50W x 4 功放器可呈现卓越音质

      后视倒车摄像头模式可增强安全性

      后视倒车摄像头模式可增强安全性

      预装中国地图的内置导航系统

      预装中国地图的内置导航系统。

      丰富的 POI，可实现快速定位搜索

      丰富的 POI，可实现快速定位搜索。

      技术规格

      • 图片/显示

        显示屏类型
        LCD TFT
        屏幕对角线尺寸
        8 英寸
        分辨率
        800x480
        宽高比
        宽银幕
        按键灯
        • 蓝色
        • 红色

      • 视频播放

        播放媒介
        • DVD
        • DVD-R/-RW
        • DVD+R/+RW
        • DVD+RW
        • Video CD
        • SVCD
        • Picture CD
        • USB 闪存盘
        光盘播放模式
        • A-B 重放
        • 视角
        • 章节重放
        • 光盘菜单
        • 快退
        • 快进
        • OSD
        • PBC
        • 重放
        • 断点续播
        • 向前/向后搜索
        • 慢退
        • 慢进
        • 静态图片
        • 缩放
        光盘播放系统
        • NTSC
        • PAL
        压缩格式
        • DivX 4.x
        • DivX 5.x
        • DivX 6.0
        • MPEG4

      • 音频播放

        播放媒介
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA
        • WMA-CD
        • USB 闪存盘
        • SD 卡
        压缩格式
        • 杜比数字
        • MP3
        • WMA
        • WMA9
        光盘播放模式
        • 快进/快退
        • 曲目浏览
        • 下一首/上一首歌曲集搜索
        • 下一首/上一首曲目搜索
        支持 ID3 标签
        歌曲标题，艺术家，专辑
        MP3 比特率
        32-320kbps 和可调位速率
        USB 直放 / SD 模式
        • 播放/暂停
        • 快退/快进
        • 上一个/下一个
        • 重放
        • 随机

      • 调谐器/接收/发送

        调谐波段
        • AM
        • FM 立体声
        自动数字调谐
        调谐增强
        自动搜索和存储
        预设电台编号
        18(FM)，12(AM)

      • 声音

        均衡器
        3 波段
        均衡器设置
        • 简约欧式
        • 爵士
        • 流行乐
        • 摇滚
        • 平滑
        • 最佳
        • 电子乐
        • 用户定义
        音效增强
        动态低音增强
        输出功率 (MAX)
        50Wx4 声道
        输出功率 (RMS)
        22Wx4 声道（4 欧姆，10% T.H.D.）

      • 连接

        USB
        USB 2.0 Host
        存储卡
        • SD
        • SDHC
        麦克风
        内置麦克风
        视频输出 - 模拟
        复合视频输出
        前置放大器输出
        2 对 RCA(L/R)
        低音扬声器前置放大器输出
        具有增益控制
        AV 输入
        复合 (CVBS) x 2
        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • 免提
        蓝牙形式
        2.0
        泊车相机输入
        是（倒车时自动开启）

      • 安全性/防盗

        显示黑屏
        可选择 10/20 秒

      • 附件

        用户手册
        • 简体中文
        • 繁体中文
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      • 功率

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        12V 直流电压

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