您的移动音乐剧场
用飞利浦车载立体声扬声器 CSP6911 感受美妙音乐。这些 16x24 厘米三向扬声器的峰值功率为 300 瓦，具有带软质 PEI 球顶高音扬声器的椭圆形聚丙烯音锥，可确保您欣赏到逼真的音乐细节和浑厚的低音效果。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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由于 PEI（聚醚胺）轻便、高灵敏和稳定的特性，及其高温耐受力，使其成为高音扬声器球顶的理想材料。在高音扬声器内部，小型隔音膜（球顶开口）可产生高频音。这些 PEI 球顶可以捕获哪怕再高的音符，令您的音乐交织暖调和中频高音。球顶外形同样可以使声音环绕，因此您不论坐在车内的任何位置，均能听到高亢的音符。
铁氧体是一种轻型强化材料，具有恒久不变的磁场。它是促使音圈和隔音膜运动的主要扬声器组件。当接收到信号时，，音圈即起到电磁铁的作用，从而使低音扩音器和高音扩音器隔音膜相吸或相斥。永磁铁氧体产生可均匀的磁场，令隔音膜移动畅顺，确保声音输出失真更少。使用像铁氧体这样稳定且具有高度抗磁力的磁体，音圈不但能够产生高亢的声音，同时还能确保声音具有平滑的张力。
反应高度灵敏的丁基合成橡胶可将低音扬声器隔音膜连接到扬声器外框，从而形成环绕声延迟系统。当声音信号到达低音扬声器内部的音锥时，刚性的可伸缩丁基合成橡胶环绕声组件可确保音锥处于适当的位置，从而在信号较强时，不会发生过强的向上力或向下力。这样，低音扬声器将能够承受强力节拍的激增，并提供平滑的低音响应，从而减少了失真，即使小型扬声器一样出色。
扬声器网罩使汽车彰显奢华。它同两个部分组成 - 一个可拆卸的金属网罩及一个塑料环。安装到扬声器上时，它能完全盖过高音扬声器球顶和扬声器音锥。该网罩采用结实的耐用材料设计，能够保护扬声器不被意外撞击和指戳而损害其声音性能。
极端条件下的耐用性和性能稳定性。
完全适合所有 16x24 厘米扬声器开口。
简单地将线缆插入指定的扬声器终端即可。
由于聚丙烯全天候的性能，使其成为扬声器音锥隔音膜的理想材料。当天气潮湿时，音锥的重量增加；灵敏度降低。当天气炎热时，音锥（或其中一部分）扩张并变大。在这两种情况下，声音都会失真。不论什么天气，结实的聚丙烯音锥均不会受这些问题影响，并且它们每时每刻均可产生清脆逼真的声音。
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