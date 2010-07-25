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车载同轴扬声器

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    用飞利浦车载立体声扬声器 CSP7020 感受美妙音乐。这些 18x26 厘米三向扬声器的峰值功率为 550 瓦，具有带软质 PEI 球顶高音扬声器的椭圆形合成纤维音锥，可确保您欣赏到逼真的音乐细节和浑厚的低音效果。 查看所有优势

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      • 5 向
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      坚实的纤维复合音锥，可在任何天气条件下保证一致的音响效果

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      技术规格

      • 扬声器

        扬声器类型
        同轴扬声器
        向数
        5 向
        扬声器数
        2
        扬声器尺寸
        18 x 26 厘米（7 x 10 英寸）

      • 声音

        输出功率 (RMS)
        85 瓦
        阻抗
        4 欧姆
        频率响应
        26-33k  赫兹
        灵敏度
        91dB

      • 低音扬声器

        隔音膜
        音锥
        隔音膜材料
        纤维复合
        悬边
        橡胶
        音圈
        单个装
        音圈材料
        铜制
        磁铁
        铁氧体
        阻尼器
        Conex
        磁铁质量
        22 Oz

      • 中频

        隔音膜
        音锥
        隔音膜材料
        纸质
        磁铁
        钕金属
        规格
        55 毫米（2-1/6 英寸）

      • 高音扬声器

        规格
        25 毫米（1 英寸）
        隔音膜
        球顶
        隔音膜材料
        PEI
        磁铁
        钕金属

      • 超高音扬声器

        隔音膜
        球顶
        隔音膜材料
        PEI
        规格
        15 毫米（3/5 英寸）

      • 附件

        扬声器网罩
        具有金属网
        快速入门指南
        英语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、中文
        线缆
        扬声器线

      • 尺寸

        安装深度
        85
        产品厚度
        214  毫米
        产品高度
        85  毫米
        产品宽度
        282  毫米

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