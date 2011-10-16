产品支持

所有系列

  • 前面产品照片
  • 替代产品照片
  • 替代产品照片
  • 替代产品照片
  • 替代产品照片
  • 主要图像
  • 前面产品照片
  • 替代产品照片
  • 替代产品照片
  • 替代产品照片
  • 替代产品照片
  • 主要图像

已停产

Harmony蓝光分体式 Hi-Fi 系统

DBD8010/93

自然、逼真的声音

从本款铝制飞利浦蓝光 Hi-Fi 系统中享受震撼的娱乐体验。顶部安装式高音扬声器可提供细腻自然的声音，同时 3D 蓝光播放可带来全方位的 3D 电影体验。此外，您还可以播放 iPod/iPhone/iPad 并为其充电。

查看所有优势

执着于音

自然、逼真的声音

  • 3D 播放

  • iPod/iPhone/iPad 专用基座

通过 DivX Plus HD 认证，播放高清 DivX 有保证

通过 DivX Plus HD 认证，播放高清 DivX 有保证

蓝光光盘播放机和/或 DVD 播放机上的 DivX Plus HD 提供最先进的 DivX 技术，让您直接在飞利浦高清电视或电脑上欣赏来自互联网的高清视频和电影。DivX Plus HD 不但支持 DivX Plus 内容播放（H.264 HD 视频，包括通过 MKV 文件容器提供的高质量 AAC 音频），同时还支持上一版本的 DivX 视频，分辨率最高可达 1080p。DivX Plus HD 是真正的高清数字视频。

顶部安装式高音扬声器，提供通透自然的音效

可播放 iPod/iPhone/iPad 音乐并为其充电

可播放 iPod/iPhone/iPad 音乐并为其充电

一边为 iPod/iPhone/iPad 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该设备将您的便携式设备直接连接到飞利浦系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPhone/iPod 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心便携式播放器的电池电量耗尽。插接便携式设备时，飞利浦系统会自动为其充电。

技术规格

获取此产品的支持

查找常见问题解答、使用说明、安全信息和提示