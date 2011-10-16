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自然、逼真的声音
从本款铝制飞利浦蓝光 Hi-Fi 系统中享受震撼的娱乐体验。顶部安装式高音扬声器可提供细腻自然的声音，同时 3D 蓝光播放可带来全方位的 3D 电影体验。此外，您还可以播放 iPod/iPhone/iPad 并为其充电。
3D 播放
iPod/iPhone/iPad 专用基座
蓝光光盘播放机和/或 DVD 播放机上的 DivX Plus HD 提供最先进的 DivX 技术，让您直接在飞利浦高清电视或电脑上欣赏来自互联网的高清视频和电影。DivX Plus HD 不但支持 DivX Plus 内容播放（H.264 HD 视频，包括通过 MKV 文件容器提供的高质量 AAC 音频），同时还支持上一版本的 DivX 视频，分辨率最高可达 1080p。DivX Plus HD 是真正的高清数字视频。
一边为 iPod/iPhone/iPad 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该设备将您的便携式设备直接连接到飞利浦系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPhone/iPod 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心便携式播放器的电池电量耗尽。插接便携式设备时，飞利浦系统会自动为其充电。