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时钟收音机

DC200/93

让您的 iPod 音乐唤您醒来

美好的一天，从飞利浦基座式娱乐系统 DC200 带来的 iPod 音乐开始！此外，它还具有 USB 直放功能和 FM 数字电台，为您提供更丰富的音乐选择。渐增的闹铃音量，轻柔地将您唤醒。

查看所有优势

具有 USB 直放功能

让您的 iPod 音乐唤您醒来

  • iPod 底座

  • USB

低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音

低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音

低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。

5W RMS 总输出功率

此系统总输出功率为 5W RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。

USB 直放可播放 MP3/WMA 音乐

USB 直放可播放 MP3/WMA 音乐

借助 USB 直放模式，只需将您的 USB 设备插入飞利浦设备的 USB 端口中，数字音乐便可直接从飞利浦设备上播放。

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